В этой подборке, возможно, вы найдете шутки, в которых узнаете себя.

Все же слышали фразу, что смех продлевает жизнь? Так вот, предлагаем вам посмотреть 5 новых украинских стендап-шоу, которые заставят вас плакать от смеха.

Дети поют Stefania

Покажите нам хоть одного человека, который не напевал эту песню после победы группы Kalush Orchestra на Евровидении. Хоть конкурс уже давно прошел, а привычки - нет. Если у вас во дворе есть дети, которые до сих пор поют Stefania, то комик Виталий Креминь расскажет, как с ними бороться.

Бьет, значит сядет

Если вы думаете, что этот стендап связан с фразой, которую применяют по отношению к жертвам домашнего насилия, - "Бьет, значит любит", то вы ошибаетесь. Комик Тарас Стадницкий во время своего выступления затронул военную тематику. Как она связана с этой фразой - смотрите.

Почему я не чайлд-фри?

Еще один достойный стендап от Тараса Стадницкого. Каждый хоть раз в жизни задумывался над тем, хочет ли он детей. И если кто-то наотрез отказывается от радости родительства, то есть те, кто мечтает о пополнении в семье. Кстати, Стадницкий расскажет и о том, почему некоторые люди вместо детей заводят котов или собак.

Стендап, повышающий либидо

Комик решил заняться импровизацией со зрителями в военное время с целью развлечь население и собрать деньги на помощь стране. В этом выпуске Дмитрий Тютюн снова отбился от предложения по сексу и определил, где искать нормальных парней в Полтаве.

О девушке на блокпосте

Этот стендап от Вадима Дзюнька вам точно понравится. Мужчины смогут от души посмеяться над девушками, а сами представительницы прекрасного пола узнают в речи комика себя.

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