Женщина делала тату даже на глазах, это очень опасно и больно.

В 2015 году ведущий Дмитрий Комаров отправился в Мексику, а затем показал свои приключения в одном из выпусков шоу "Мир наизнанку". Благодаря ему украинцы узнали о жуткой "женщине-вампире" - Марии Хосе, которая "нарастила" себе клыки и рога, на ней буквально не осталось живого места.

Тело Марии Хосе на 96% покрыто татуировками. Помимо этого, в голове и на руках у нее импланты, а также пирсинг. Даже белки ее глаз стали черными, ей шесть раз проводили очень опасную и болезненную процедуру. Женщине прокалывали глаза и заливали туда краситель. Теперь ее глаза всегда будут черными, удалить пигмент невозможно.

"Женщина-вампир" до и после изменения внешности - фото

Женщина рассказывала Комарову, что довольна своим видом. Раньше она была совсем другой, простой и милой девушкой. Однако затем мексиканка вышла замуж и родила четверых детей, а муж начал ее жестоко избивать. И тогда Мария Хосе решила спасаться. Она превратила себя в "женщину-ягуара", чтобы стать сильной и привлечь внимание людей к вопросу домашнего насилия.

После развода она нашла мужчину, который полюбил и ее, и ее детей. Мария Хосе рассказывала, что занимается спортом и стремится поддерживать здоровое тело. При этом мышцы и необычный вид помогали ей зарабатывать. Она проводила мероприятия, давала интервью и открыла собственный тату-салон.

Мария Хосе даже попала к Книгу рекордов Гиннеса. Ведь она стала единственной женщиной, которая сделала так много тату.

"Женщина-вампир" на шоу "Мир наизнанку" - видео

Сейчас Марии Хосе 47 лет и она продолжает менять свое тело. Женщина регулярно примеряет новые прически и не прекращает делать тату. Помимо этого, она работает юристом и активно занимается спортом. "Женщина-вампир" накачала внушительные мышцы и не планирует останавливаться на достигнутом.

Как "женщина-вампир" выглядит сейчас - фото

Популярность Марии Хосе постепенно угасает, однако она не грустит. Женщина ведет соцсети, общается с фанатами и занимается благотворительностью.

Полный выпуск "Мира наизнанку" с "женщиной-вампиром"

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как изменился самый полный герой "Мира наизнанку", который весил 430 килограммов и ел ведрами.

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