Кажется, что он стал еще больше, однако едва ли это его мышцы, скорее всего, это просто костюм.

Легендарное шоу "Мир наизнанку" с Дмитрием Комаровым подарило зрителям немало интересных историй. Многим особенно запомнился пакистанский "халк" Хан Баба - самый огромный и самый полный герой проекта. Он утверждал, что весит 430 килограммов. При этом "халк" ел буквально ведрами.

Выпуски из Пакистана, в которых снялся Хан Баба, вышли еще в 2021 году. После этого "халка" обсуждали многие. Однако не все знают, как он изменился.

Хан Баба активно ведет страницу в Instagram. Он продолжает называть себя "самым большим мужчиной" и утверждать, что много весит. Мало кто верит словам "халка", но одним из первых "величие" мужчины поставил под сомнение именно Комаров.

В своих выпусках он показал, что Хан Баба врет о своих "подвигах". Мужчина утверждал, что гнет сковородки и очень много ест. Однако на деле "халк" не сразу сумел показать силу. Помимо этого, он не съел все, что ему приготовили. При этом "халк" говорил, что за день может "умять" 36 яиц, 4 курицы, 3-4 килограмма мяса, 0,5 кг риса и при этом пьет 4-5 литров жидкости.

Теперь же "халк" стал блогером. Он продолжает жить в своем огромном замке и утверждает, что очень богат. Однако заметно, что денег у мужчины едва ли слишком много. Ремонт в его доме не изменился, а сам он стал одеваться скромнее.

При этом недавно "халк" стал отцом. Однако кто родил от него ребенка - остается загадкой.

Визуально кажется, что мужчина стал еще больше. Однако вместе с этим все больше заметно, что его формы будто бы сделаны из поролона. Еще несколько лет назад Комаров намекал, что Хан Баба носит специальный костюм. Теперь же это может понять любой.

"Халк" снимает шуточные ролики, а также видео, на которых он пытается демонстрировать свое превосходство. В TikTok ролики с самым полным героем "Мира наизнанку" нередко "вирусятся". Однако на странице "халка" в Instagram лайков и просмотров довольно мало. Часто ролики собирают не больше 500 "сердечек".

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как выглядит героиня шоу "Мир наизнанку" с "ножками-лотосами".

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