Алекс Топольский - новый "холостяк" / фото instagram.com/holostyachkastb

Названа дата долгожданной премьеры самого романтичного шоу страны "Холостяк". Героем нового сезона стал 32-летний Алекс Топольский.

Так, первый выпуск "Холостяка" в 2022 году зрители увидят 4 марта в 19:00 на СТБ. Об этом сообщили в пресс-службе канала.

Традиционно знакомство "холостяка" с участницами состоится в формате первой вечеринки. Однако не обойдется без сюрпризов и даже новых правил, которые будет устанавливать сам Алекс. 

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Что известно о новом "Холостяке"

Алекс Топольский построил успешный бизнес в Америке, но родился и вырос во Львове. Ему пришлось сменить несколько городов и видов деятельности. Сейчас "холостяк" живет в Майами и занимается недвижимостью.

"Мне важно, чтобы в паре были общие ценности и совпадали взгляды на жизнь. Я ищу ту девушку, в отношениях с которой у нас будут искренние эмоции, тепло и любовь. И я убежден, что встречу ее именно в Украине", - рассказывает Алекс.

Как сообщал УНИАН, съемки шоу "Холостяк" уже завершились. Ведущий - Григорий Решетник.

В сети разгорелись жаркие дискуссии по поводу внешности Алекса Топольского: одним она нравится, другие ее критикуют. УНИАН собрал самые горячие фото нового "холостяка".

Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021