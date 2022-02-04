Зрителей интригуют новыми правилами на проекте "Холостяк".

Названа дата долгожданной премьеры самого романтичного шоу страны "Холостяк". Героем нового сезона стал 32-летний Алекс Топольский.

Так, первый выпуск "Холостяка" в 2022 году зрители увидят 4 марта в 19:00 на СТБ. Об этом сообщили в пресс-службе канала.

Традиционно знакомство "холостяка" с участницами состоится в формате первой вечеринки. Однако не обойдется без сюрпризов и даже новых правил, которые будет устанавливать сам Алекс.

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Что известно о новом "Холостяке"

Алекс Топольский построил успешный бизнес в Америке, но родился и вырос во Львове. Ему пришлось сменить несколько городов и видов деятельности. Сейчас "холостяк" живет в Майами и занимается недвижимостью.

"Мне важно, чтобы в паре были общие ценности и совпадали взгляды на жизнь. Я ищу ту девушку, в отношениях с которой у нас будут искренние эмоции, тепло и любовь. И я убежден, что встречу ее именно в Украине", - рассказывает Алекс.

Как сообщал УНИАН, съемки шоу "Холостяк" уже завершились. Ведущий - Григорий Решетник.

В сети разгорелись жаркие дискуссии по поводу внешности Алекса Топольского: одним она нравится, другие ее критикуют. УНИАН собрал самые горячие фото нового "холостяка".