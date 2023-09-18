Супружеская жизнь, в которой нет доверия между мужем и женой, обречена на несчастье.

В любых отношениях есть периоды подъема и отчуждения, и стоит быть осторожными в попытках преодолеть очередную темную полосу. Потому что в противном случае вы просто разрушите свои отношения.

Именно так случилось с одной женщиной, заподозрившей своего мужа в супружеской измене. Историю своей неудачной попытки найти взаимопонимание с мужем она изложила в письме к популярному в США блогу Dear Prudie, который ведет редакция сайта slate.com. По словам женщины, ее брак длился уже 16 лет, когда в нем начались проблемы.

"Я сильно подозревала, что у него был роман в течение нескольких лет, но он всегда это отрицал. У меня нет конкретных доказательств, но он делал много подозрительных вещей, таких как сокрытие телефонных счетов и отправка текстовых сообщений в полночь", – рассказала она.

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Также женщина заявила, что у них не было интимных отношений в течение пяти лет – но, что немаловажно, именно из-за ее недоверия к мужу. В какой-то момент подозрения стали настолько сильными, что она заставила его пройти два теста на полиграфе, чтобы "спасти брак". Однако оба теста мужчина провалил.

После этого их отношения были окончательно разрушены. Они спят в отдельных спальнях, но мужчина не хочет разводиться. Женщина даже сказала, что попытается простить его, если он признается в своей неверности. Но "он заявляет, что тесты на детекторе лжи ошибочны".

Вдобавок к этому женщина рассказала, что несколько лет назад ее муж потерял хорошую работу и сейчас зарабатывает очень мало. Поэтому фактически все расходы оплачивает именно жена. Она считает, что муж заберет половину их имущества в случае развода.

В ответ на это авторы блога отметили, что при описанных обстоятельствах стоит немедленно обратиться к адвокату по разводам. Несмотря на возможные материальные потери из-за развода, в конце концов это станет выходом из отношений, причиняющих страдания.

Другие истории о разрушенном браке

Как писал УНИАН, женщина сбежала с собственной свадьбы после глуповатой шутки своего жениха, нарушившего обещание. По словам девушки, перед свадьбой ее жених был буквально "помешан" на идее совершить во время свадьбы подобную шутку, но в итоге пара пришла к согласию, что на их празднике таким шуткам не место.

Также мы рассказывали, как мужчина жестко отомстил своей возлюбленной за измену. Его сердце было разбито, а потому он хотел сделать так, чтобы она никогда не забыла о своем поступке.

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