План мести был четко спланирован, парень готовился к этому заранее.

На Reddit появилось признание от парня, который жестко отомстил своей любимой за измену. Его сердце было разбито, а потому он хотел сделать так, чтобы она никогда не забыла о своем поступке.

Все началось тогда, когда девушка начала задерживаться на работе и часто устраивать скандалы. Вскоре парень получил фото от своего друга-официанта. На снимке была его любимая с другим мужчиной. Оказалось, она часто появлялась с ним в кафе.

Парень сразу же спросил у девушки, что все это значит. Но она лишь отшутилась и заверила, что поводов для ревности точно нет. Однако вскоре юноша стал замечать, что его избранница начала часто переписываться с какой-то "Брианой". При этом девушка рассказывала ему о новой подруге и говорила, что нередко проводит с ней время.

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В итоге оказалось, что она изменяла своему парню, а любовника подписала женским именем. И тогда обиженный юноша решил отомстить. Он предложил своей девушке сделать парные тату в честь годовщины отношений (рисунок на руке в виде огромного сердца с их инициалами).

"Моя бывшая всегда хотела татуировку, поэтому я убедил ее сделать одинаковые рисунки за мой счет, чтобы так отметить наши два года вместе. Она с радостью согласилась, и через 4 дня мы пошли в тату-салон. После того, как ей сделали тату, я забрал у нее ключи от своего дома и показал ей фотографию с другим. Я сказал, что между нами все кончено, и просто ушел", - написал парень и отметил, что ему тату так и не сделали.

Спустя месяц он узнал, что его бывшая, которая в один момент потеряла жилье и немало денег (ведь ей пришлось оплатить тату), снова одна. Ей так и не удалось построить отношения с тем, на кого она променяла парня.

Реакция сети

Пользователи отметили, что месть действительно жестока, ведь свести тату не так и просто. Также комментаторы пишут:

"Старый совет от одного моего знакомого: единственные имена, которые вам следует набивать на теле, - это имена ваших детей и родителей"

"Отличная месть, это просто злой гений!"

"Каждый раз, когда она будет есть или здороваться, она будет видеть твои инициалы, ты воплощение зла".

Напомним, ранее на Reddit рассказали о еще одной мести. Беременная жена хитро проучила мужа, который сбежал от нее в другую страну.

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