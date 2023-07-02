На это есть несколько причин.

Пользователи сети порассуждали на тему измен в отношениях и высказались, почему не будут причинять боль своим вторым половинкам ради сиюминутного "наслаждения".

Один из юзеров Reddit поинтересовался у женатых мужчин, какова главная причина, по которой они не изменяют своим партнершам. И вот что они ответили.

Не хотят ставить под угрозу брак

Видео дня

Другой мужчина признался, что женат уже 12 лет. В браке у него родилось двое детей. Он настолько любит свою семью, что не готов искать что-то на стороне.

"Если я иду обедать и пить или в баре, это с моей женой. Я бы предпочел быть с ней в любое время. И я знаю, что она чувствует то же самое. Мои дети также заслуживают хорошего отца и образец для подражания. Я бы не стал делать ничего, что могло бы поставить под угрозу то, что я всегда буду рядом с ними", - написал он.

Получают то, что им нужно

Еще один мужчина сказал, что в отношениях с супругой получает все необходимое, поэтому ему нет смысла ей изменять. Он чувствует себя любимым, знает, что ему доверяют и ценят. С сексом у них в паре также нет проблем. Поэтому третий человек в их отношениях может только все разрушить.

Уважают жен

Не зря все психологи говорят, что отношения должны базироваться не только на любви и доверии, но и на уважении. Так считает и один из пользователей сети.

"У меня нет абсолютно никакого желания быть с кем-либо еще. И я уважаю свою супругу", - говорит он.

Жена - лучший друг

Супруги - это не только любящие друг друга люди, но и настоящие друзья. Они вместе проходят через разные этапы жизни, и не всегда приятные. Но только пройдя этот нелегкий путь под названием "семейная жизнь", они начинают ценить друг друга еще больше.

"Женат 36 лет. Я встретил свою жену, и она всегда была моим лучшим другом. Мы просто счастливы, и я бы не стал рисковать нашими отношениями. Теперь я ослеп, а она через многое прошла со мной и ни разу не дрогнула. Я бы умер за нее", - говорит юзер.

Угрызения совести

Один из пользователей сети говорит, что чувствовал бы угрызения совести, если бы решился на измену. По его словам, это особый вид эгоизма - предать чье-то доверие и не испытывать никаких душевных мук за это.

Кроме того, мужчина отметил, что его жена - настоящая находка, поэтому он дорожит отношениями с ней.

"Желание остаться в моих отношениях сильнее, чем желание секса с кем-то другим. Причина в том, что моя жена удовлетворяет все мои потребности, любит меня и терпит меня, а это редкая находка", - добавил он.

Ранее УНИАН рассказывал, что бесит всех мужчин.

Вас также могут заинтересовать новости: