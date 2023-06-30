Не стоит пытаться удовлетворить свое любопытство, загоняя человека, который и так переживает горе, в тупик.

Потеря любимого мужа - большой удар. Женщинам-вдовам приходится не только переживать боль утраты. Их атакуют бестактными вопросами.

На Reddit появилась история от вдовы, которая рассказала, как сильно ей мешает жить человеческое любопытство. Этот рассказ, как отметили в сети, прекрасно показывает важность сохранения такта.

"Быть вдовой - отстой. Очевидно, что терять того, кого любишь всем сердцем - отстойно. Его забрали без спроса. Очевидно, что после этого двигаться дальше - отстойно. Это похоже на предательство по отношению к мужу, но единственный выход - быть одинокой и несчастной до конца жизни", - призналась женщина.

Видео дня

Она отметила, что еще хуже во всей этой ситуации. По словам женщины, спустя пять лет после потери мужа она нашла новую любовь. Но теперь ей приходится слышать абсурдные и ужасные вопросы.

"Что действительно отстойно, так это то, что если каким-то чудом вам удастся найти кого-то, кто действительно заставляет солнце снова светить, кого-то, кто может вытащить вас из этого темного места, вам всегда придется отвечать на вопросы. "С кем бы ты предпочла быть?", "Когда ты умрешь, с кем ты предпочтешь быть на небесах?", "Ты хочешь, чтобы он все еще был здесь?" - рассказала вдова.

Однако самым ужасным вопросом для нее был вопрос от нового избранника. Он поразил ее своей жестокостью.

"И хуже всего: "Если бы ты могла вернуть его вместо меня, ты бы согласилась?". Эти вопросы несправедливы и жестоки. Не заставляйте меня выбирать. Я никогда не хотел выбирать", - отметила женщина.

Реакция сети

Пользователи поддержали и похвалили женщину, которая решилась поделиться личной историей. Они советуют ей "слать" всех, кто смеет задавать такие вопросы. Многие также возмутило, что новый избранник женщины позволяет себе так над ней издеваться. Пользователи пишут:

"Это крайне бесчувственно. Я понятия не имею, почему кто-то может подумать, что это нормально"

"Зачем вам встречаться с кем-то, кто считает нормальным задавать такие вопросы вдове? В лучшем случае, он ужасно неуверен в себе, а в худшем - не уважает ни вас, ни ваши чувства, ни ваши прошлые отношения"

"Некоторые вопросы не заслуживают ответов! Так что не отвечайте им".

Напомним, ранее в сети появилась невероятная история любви. Жена спасла мужа от падения на самое дно и он поразил всех своим признанием.

Вас также могут заинтересовать новости: