Как оказалось, мужчины ценят заботу и готовы признавать свои ошибки.

Пользователей Reddit приятно удивила история, которой поделился мужчина. Он рассказал, что жена спасла его от падения на самое дно. И теперь мужчина ей отплатил - он признал, что не справился бы без ее поддержки.

Так, когда мужчине было 18 лет, его посадили в тюрьму за нападение и хранение огнестрельного оружия. Тогда он встречался с девушкой, которая была от него беременна. Мужчина пропустил рождение сына, но виделся с малышом. Его избранница приносила ребенка на свидания в тюрьме.

Отец мужчины тоже сидит за решеткой, его мать попросту махнула на все рукой. Кроме любимой женщины и ребенка у него никого нет. Когда мужчина вышел из тюрьмы, они поженились. У них не было денег на отдельное жилье, а потому женщина попросила своих родителей, чтобы они их приютили. Те согласились.

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Женщина взвалила на себя все финансовые хлопоты. Она работала, пока ее муж сидел дома с ребенком. Конечно, мужчине это не сильно нравилось. Однако его супруга настаивала, чтобы он не сразу искал работу и провел время дома, со своим ребенком.

Спустя три года мужчина все-таки пошел на работу. Ему удалось найти хорошую должность с высокой зарплатой. В первый же месяц он понял, как много жена для него делала. Сейчас мужчина уверенно стоит на ногах, он сумел заработать деньги на жилье, а его супруга беременна вторым ребенком. Они уже переехали в собственную квартиру и невероятно счастливы. По словам мужчины, он очень ценит все то, что для него сделала жена.

"Без нее все было бы иначе. Я бы все еще пытался быть тем, кем, черт возьми, я пытался быть 5 лет назад, занимаясь полным д*рьмом", - отметил мужчина.

Теперь он не хочет снова "облажаться", ведь даже окружающие говорят, что ему очень повезло. Мужчина гордится супругой и тем, как она его спасла от самого худшего.

Реакция сети

История о том, как любящая женщина боролась за счастье и не позволила своему мужчине совершить новые ошибки, впечатлила сеть. Многие удивлены, что автор сумел признать, что он мог очень печально закончить. Комментаторы пишут:

"Пожалуйста, продолжайте быть лучшим мужем для своей жены и детей. Благодарите свою жену, любите ее и лелейте, вечно"

"Ваша жена, безусловно, заслуживает похвалы. Но и вы заслуживаете похвалы, ведь изменились ради нее"

"Фантастика! Не сходи с правильного пути. У тебя очень хорошая жена. Она понимает, что такое любовь".

Напомним ранее в сети назвали 5 правил жизни, которые нужно всем усвоить до 30 лет.

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