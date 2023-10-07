Теперь мужчина не может понять, стоит ли ему переживать.

35-летний мужчина рассказал на Reddit о том, что он встретил прекрасную 29-летнюю женщину. Они начали встречаться, отношения складывались как нельзя лучше. Однако все изменилось из-за того, что мужчина узнал, сколько партнеров было у его любимой.

"Она - мать-одиночка маленького ребенка. Она - невероятно красивая женщина, очень умная, добрая, заботливая, трудолюбивая, независимая, у нее уникальный взгляд на мир. Внешне она, как некоторые могли бы сказать, 9 или даже 10. Честно говоря, я просто удивлен, встретив кого-то вроде нее... Но вчера вечером она рассказала, что спала в общей сложности с 60 мужчинами. Если добавить к этому числу женщин, то получится около 70", - признался автор поста.

Он отметил, что считает себя современным человеком. Однако эта цифра повергла его в шок. Мужчина узнал, что женщина чудом не подхватила болезни из-за незащищенной связи. Также она рассказала ему, что "накопила" так много партнеров в период с 17 лет до 21 года.

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"Она переживала бунтарскую фазу после того, как ее отец находился в тюрьме, что привело ее к употреблению психоактивных веществ и всем этим сексуальным контактам. Кажется, она в хорошем состоянии, и, честно говоря, я поражен тем, насколько она сильна и уравновешена морально, учитывая некоторые травмы, которые она пережила в детстве", - отметил мужчина и признался, что не понимает, нужно ли ему переживать.

Реакция сети

В комментариях пользователи пишут:

"Либо ты принимаешь это и живешь с этим, либо уходишь. Что еще можно сделать?"

"Она поделилась с вами своей историей, показав (по моему мнению), насколько серьезно она относится к этому. Пожалуйста, ответьте взаимностью, сделав то же самое и поговорите с ней, объясните, почему вас это тревожит"

"Зачем тебе рассказывать другим людям, со сколькими людьми спала твоя вторая половинка? Если она сказала тебе это, то это должно остаться между вами. Это не то, что вам следует рассказывать своим друзьям или другим людям. Если тебя это беспокоит, то двигайся дальше. Если нет - наслаждайся отношениями".

Напомним, ранее появилась история о мужчине, который расстался с любимой и через неделю узнал о ней то, что свело его с ума.

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