Обман женщины все же удалось раскрыть.

На Reddit появился пост от 35-летнего мужчины, который встречался с женщиной и мечтал о счастливом будущем, но в один момент его мир рухнул. Все началось несколько лет назад. Мужчина познакомился с красивой женщиной и между ними возникла связь.

Они начали встречаться и были счастливы. Женщина говорила, что наконец-то нашла партнера, который ее уважает и не обижает. А мужчина был рад, что может во всем доверять своей избраннице.

"Я впервые почувствовал, что нашел женщину, которая меня понимает, и что мы оба прошли через одинаковую боль. Она была милой и заботливой. Всегда спрашивала, как прошел мой день, готовила мне ужин, набирала ванну, делала массаж и ни разу не унизила меня. Она всегда пыталась меня подбодрить, когда я был строг к себе. Честно говоря, я думал, что она слишком хороша для меня", - признался мужчина.

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Однако месяц назад женщина внезапно начала отдаляться от своего избранника. Сначала она говорила, что болеет, а затем стала все реже отвечать на звонки. В итоге женщина решилась на разговор. Она позвонила мужчине и заявила, что хочет найти спутника, который будет разделять ее религиозные убеждения. Мужчина не стал устраивать скандалы, он попрощался с любимой и поблагодарил ее за честность.

Однако через неделю после расставания он был шокирован. Мужчина увидел в Facebook новое фото своей бывшей избранницы. Она объявила о помолвке.

Конечно, новость об этом возмутила мужчину. Он сразу же написал бывшей и спросил, как она сумела найти жениха через неделю после расставания. Та утверждала, что все действительно случилось спонтанно. Женщина говорила, что не изменяла своему бывшему.

"В один из моментов отчаяния я решил оставить комментарий к посту ее нового жениха об их помолвке, написав: "Забавно, что у нас были отношения меньше недели назад". На следующее утро она позвонила, она была в ярости и ее первые слова были такими: "Ты сошел с ума?!"... В конце концов она призналась, что общалась с другим, пока мы были вместе. Она знала его 10 лет и не собиралась прекращать общение с другом, ведь в этом якобы никогда не было ничего плохого", - вспомнил мужчина.

Все это буквально сводило его с ума. Он не знал, как ему поступать и как вообще пережить настолько непростой период. Но недавно ему написал жених его бывшей. Оказалось, она лгала и ему.

Женщина заявила своему жениху, что никогда не встречалась с автором истории. Начались скандалы, разбирательства, упреки. В итоге оказалось, что женщина встречалась с двумя мужчинами одновременно. И выбрала того, кто первым позвал ее замуж.

Реакция сети

Комментаторы желают мужчине поскорее оправиться после всего этого. Также они пишут:

"Сейчас может быть больно, но когда шок пройдет, ты поймешь, что увернулся от пули. Если этот другой парень женится на ней, он либо тоже изменяет, либо заблуждается"

"Сейчас ты этого не ощутишь, но ты станешь сильнее и будешь благодарен тому, что все так закончилось"

"Она кажется очень странной и жестокой, пошли ее!".

Напомним, ранее УНИАН рассказывал о девушке, которая изменяла парню с любовниками и глупо "спалилась".

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