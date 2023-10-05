Женщина вела двойную игру / фото ua.depositphotos.com

На Reddit появился пост от 35-летнего мужчины, который встречался с женщиной и мечтал о счастливом будущем, но в один момент его мир рухнул. Все началось несколько лет назад. Мужчина познакомился с красивой женщиной и между ними возникла связь.

Они начали встречаться и были счастливы. Женщина говорила, что наконец-то нашла партнера, который ее уважает и не обижает. А мужчина был рад, что может во всем доверять своей избраннице.

"Я впервые почувствовал, что нашел женщину, которая меня понимает, и что мы оба прошли через одинаковую боль. Она была милой и заботливой. Всегда спрашивала, как прошел мой день, готовила мне ужин, набирала ванну, делала массаж и ни разу не унизила меня. Она всегда пыталась меня подбодрить, когда я был строг к себе. Честно говоря, я думал, что она слишком хороша для меня", - признался мужчина.

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Однако месяц назад женщина внезапно начала отдаляться от своего избранника. Сначала она говорила, что болеет, а затем стала все реже отвечать на звонки. В итоге женщина решилась на разговор. Она позвонила мужчине и заявила, что хочет найти спутника, который будет разделять ее религиозные убеждения. Мужчина не стал устраивать скандалы, он попрощался с любимой и поблагодарил ее за честность.

Однако через неделю после расставания он был шокирован. Мужчина увидел в Facebook новое фото своей бывшей избранницы. Она объявила о помолвке. 

Конечно, новость об этом возмутила мужчину. Он сразу же написал бывшей и спросил, как она сумела найти жениха через неделю после расставания. Та утверждала, что все действительно случилось спонтанно. Женщина говорила, что не изменяла своему бывшему.

"В один из моментов отчаяния я решил оставить комментарий к посту ее нового жениха об их помолвке, написав: "Забавно, что у нас были отношения меньше недели назад". На следующее утро она позвонила, она была в ярости и ее первые слова были такими: "Ты сошел с ума?!"...  В конце концов она призналась, что общалась с другим, пока мы были вместе. Она знала его 10 лет и не собиралась прекращать общение с другом, ведь в этом якобы никогда не было ничего плохого", - вспомнил мужчина.

Все это буквально сводило его с ума. Он не знал, как ему поступать и как вообще пережить настолько непростой период. Но недавно ему написал жених его бывшей. Оказалось, она лгала и ему.

Женщина заявила своему жениху, что никогда не встречалась с автором истории. Начались скандалы, разбирательства, упреки. В итоге оказалось, что женщина встречалась с двумя мужчинами одновременно. И выбрала того, кто первым позвал ее замуж.

Реакция сети

Комментаторы желают мужчине поскорее оправиться после всего этого. Также они пишут:

  • "Сейчас может быть больно, но когда шок пройдет, ты поймешь, что увернулся от пули. Если этот другой парень женится на ней, он либо тоже изменяет, либо заблуждается"

  • "Сейчас ты этого не ощутишь, но ты станешь сильнее и будешь благодарен тому, что все так закончилось"

  • "Она кажется очень странной и жестокой, пошли ее!".

Напомним, ранее УНИАН рассказывал о девушке, которая изменяла парню с любовниками и глупо "спалилась".

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