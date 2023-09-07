Теперь она не знает, как себя правильно вести и что вообще говорить супругу.

Вопрос доверия - краеугольный камень любых отношений. Порой партнеры не ставят пароли на свои телефоны и позволяют своим вторым половинкам читать их переписки. Но бывает и так, что у мужчин или женщин есть секреты. И если начать "рыться" в этих тайнах, то горькая правда разрушает отношения.

Так, на Reddit появилось признание от женщины, которая решила "порыться" в телефоне своего мужа. И то, что она там нашла, свело ее с ума.

"Я нашла обнаженные фотографии на телефоне мужа, и они не мои. Некоторые из них относятся к тому времени, когда мы впервые начали встречаться, и по сей день. Я нашла на телефоне мужа обнаженные фотографии, полученные по MMS. Скриншоты, сделанные через неделю после родов. Это были обнаженные фотографии... Также он получил записи экрана с обнаженными женщинами в Snapchat. Что он с ними делает?" - призналась женщина, которая теперь не понимает, как ей действовать дальше.

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Она объяснила, что ее оскорбило поведение мужа, ведь он смотрит на других. Теперь женщина думает, что избранник ей изменяет, если не физически, то в мыслях. Однако сказать о своих переживаниях супругу она не решается.

"Он не знает, что я их нашла или что я проверила его телефон. Или он подозревает, но не хочет ничего говорить, потому что знает, что я там нашла.... Боюсь, он расскажет о нарушении конфиденциальности. Я также нашла скриншоты постов/сториз девушки, с которой он встречался до того, как мы начали отношения и поженились. На одном из них она была в бикини", - добавила женщина.

Реакция сети

Комментаторы советуют женщине решиться на разговор с мужем, если она действительно готова к тому, что их брак закончится разводом. Также они пишут:

"Если ты уйдешь прямо сейчас, тебе не придется сожалеть об этом еще через два года"

"Если доверие подорвано, то нет смысла продолжать отношения"

"Просто скажи ему это: "Почему у тебя в телефоне куча фотографий обнаженных женщин, и они не мои?". Просто перейди к сути и перестань откладывать этот разговор. Если ему нужна полная конфиденциальность в телефоне, то это красный флаг"

"Я чувствую, что доверие играет большую роль в отношениях, но оно не безоговорочно. У меня есть код доступа к телефону моего парня, а у него - к моему, но я не просматриваю его сообщения, потому что у меня нет поводов для этого"

"Не поднимай этот вопрос, если ты не готова уйти".

Напомним, ранее на Reddit появилась история от женщины, которая разводится с мужем из-за будильника.

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