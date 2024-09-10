Психологи говорят, что, по статистике, более половины мужчин не признаются в измене.

Женскую интуицию не обманешь - как понять что у мужа появилась любовница, знает каждая женщина. Как минимум, стоит прислушаться к себе - внутренний голос подскажет, если партнер изменяет. Однако, по мнению психологов, есть более явные признаки, чем самостоятельные додумывания.

Ранее мы говорили о том, как понять, что ваши отношения без перспектив.

Как понять, что у мужчины есть другая женщина - непрямые сигналы

Известный психолог Дмитрий Карпачев рассказал, как ведет себя мужчина, если у него есть любовница. Существуют прямые и непрямые признаки, которые помогут выяснить, есть ли правда в ваших подозрениях, или вас просто одолела паранойя.

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Внимание к своей внешности

Немногие мужчины могут похвастаться регулярным уходом за собой, тем более, единицы из них уделяют этому огромное количество времени. Если ваш мужчина из таких, кто, слава богу, хотя бы душ принимает регулярно, а тут вдруг начал пользоваться парфюмом, сменил стиль одежды, записался в спортзал, то стоит задуматься - с чего бы это?

Эмоциональная дистанция

Если ваш партнер перестал делиться новостями (и плохими, и хорошими), обсуждать с вами что-то, строить совместные планы, а общение стало происходить на уровне бытовых тем, значит, он делится всем этим с кем-то другим.

Резкое изменение поведения и вкусов

Для каждого человека свойственны те или иные привычки, все мы редко просто так меняем свой стиль жизни. Но если вдруг вы заметили, что ваш мужчина стал слишком заботлив и внимателен или, наоборот, резко холоден, но в любом случае он ведет себя странно - это повод задуматься.

Сюда же можно отнести возникновение интересов, не свойственных вашему партнеру. К примеру, если он консерватор, который годами слушал, читал и смотрел одно и то же, а тут вдруг начал интересоваться совсем другими вещами, скорее всего, на него кто-то повлиял, причем, настолько сильно, что человек вышел из зоны комфорта.

Чувство вины

Мужчина, который изменил с другой женщиной, скорее всего, будет чувствовать вину, поэтому станет задаривать вас подарками и цветами, а также смотреть "глазами больной собаки", чтобы простили. Будьте уверены - просто так без причины никто делать этого не будет. Раз есть вина, значит, есть и повод.

Запрет на общение с друзьями и критика измен

Если у мужа появилась другая, то он не захочет, чтобы вы контактировали с людьми, которые могут рассказать вам о его "похождениях". Более того, если вдруг появится информация, что кто-то где-то кому-то изменил, ваш мужчина будет рьяно критиковать этого человека. Причина проста - он таким образом пытается себя наказать за содеянное.

Как узнать, что у мужа есть другая - прямые признаки

Если у мужа появилась любовница, то он может сообщить вам об этом буквально "в лоб", не сам, конечно, а его поведение. Карпачев также приводит примеры, по каким признакам можно точно понять, что вам изменяют.

Нехватка времени

Конечно, у каждого человека случаются периоды тотальной занятости, но эта самая занятость должна быть для всех, а не только для вас. Если на вас времени нет, любые просьбы заканчиваются словом "угу", зато для кого-то там он совершает поступки, планирует встречи и принимает звонки, значит, вы просто не в приоритете.

Скрытность, замкнутость, отсутствие планов

Если ваш мужчина перестал планировать совместное будущее наперед (хотя бы по части отпуска), то это уже тревожный звоночек. Сюда же можно отнести и отсутствие идей по поводу приобретения имущества или других серьезных совместных покупок. Более того, и замкнутость тоже может стать неприятным сигналом - мужчина, который не посвящает вас в свои планы и не позволяет даже находиться рядом со смартфоном, хотя раньше такого не было, точно что-то скрывает.

Критика и абьюз

Если у мужчины появилась другая женщина, то вас он будет всячески унижать. Внешность не та, говорите не то, ведете себя не так - в общем, абсолютно всё делаете плохо. Женщины с низкой самооценкой будут уверены, что с ними действительно что-то не то, а вот здоровая девушка точно поймет, что причина такой резкой критики в присутствии соперницы.

Отсутствие интимной жизни или ее улучшение

Как правило, под благовидным предлогом мужчина может захотеть спать отдельно от вас, но причина такого поступка кроется в наличии другой женщины. Особенно если вместе с этим исчез секс - тогда можете не сомневаться. Также тревожным звоночком станет и, наоборот, невиданная активность партнера. Если он начал проявлять чудеса ублажения женщины, значит, кто-то на стороне дает ему и силы, и идеи, и вдохновение.

Попытка "молодиться" после 40 лет

Если мужчина пытается выглядеть и быть моложе, чем есть на самом деле, скорее всего, он нашел мотивацию в лице другой женщины. Причина проста - если ему понравилась молодая привлекательная девушка, то он не захочет на ее фоне выглядеть стариком. Для вас прихорашиваться незачем - вы его и такого любите, а вот для нее - вполне.

Конечно, каждой женщине стоит и обратить внимание на то, как ее мужчина обращается с другими дамами. Если он без зазрения совести флиртует, заигрывает или привселюдно унижает свою жену, то никаких сомнений быть не может - любая другая женщина для него более привлекательна, чем своя.

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