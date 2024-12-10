Этот человек заставит вас страдать: психолог назвала признаки токсичных мужчин

От них лучше держаться подальше!

Отношения – это источник радости, поддержки и вдохновения. Однако иногда человек, которого вы любите, может превратить вашу жизнь в кошмар. Токсичные отношения могут разрушить не только вашу самооценку, но и ваше эмоциональное и физическое здоровье. Как понять, что партнер ведет вас в опасное эмоциональное пространство, и какие признаки указывают на то, что ваша жизнь может превратиться в ад? Эксклюзивно для УНИАН рассказала психолог Ирина Шенье.

Эксперт говорит, что важно строить отношения постепенно, адекватно проанализировать, как человек к вам относится. Не стоит "влетать" в отношения, сразу слишком много времени проводить вместе, быстро переходить к интиму, поскольку в таком случае невозможно "трезво" взглянуть на человека со стороны.

"Быстро входить в отношения могут женщины, склонные к созависимости. Для таких женщин появление мужчины в жизни – это праздник, и они начинают игнорировать свои потребности и признаки того, что мужчина как-то не так себя ведет", - отметила Шенье.

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По ее словам, на начальном этапе отношений можно понять, что избранник способен превратить вашу жизнь в ад. Есть пять признаков, которые могут об этом сигнализировать:

мужчина созависим;

он нарцисс;

эмоционально холодный;

не заинтересован в отношениях;

несепарированный от мамы.

"Следует внимательно присматриваться к мужчинам, которые на первых встречах многое обещают, сразу говорят, что влюблены и заводят тему о совместной жизни. Женщинам следует понимать, что перед ними может быть созависимый мужчина, который самостоятельно не может жить. Такая личность будет постоянно требовать внимания, доказательств любви, его партнерша не сможет даже просто куда-то уйти без него", - говорит психолог.

Кроме того, она добавила, что давать многие обещания могут нарциссы. Эти личности на первых встречах очень приятны, а когда начинается сближение, "разворачиваются на 180 градусов" и показывают свою совсем другую сторону, то есть становятся эмоционально холодными, незаинтересованными и отстраненными.

"Если мужчины проявляют суперзаинтересованность, то это могут быть или созависимые мужчины, или нарциссы. В таком случае не стоит торопиться с отношениями", – предупредила эксперт.

Шенье рекомендует ходить на короткие свидания - на час или два, заниматься своими делами, встречаться с подругами и ни в коем случае "не забивать" на себя. Если придерживаться такой стратегии, на протяжении времени можно понять, действительно ли с вами человек, с которым можно строить отношения.

Также психолог говорит, что эмоционально холодных мужчин можно распознать по тому, что они могут рассказывать о несчастном детстве и холодных родителях. Эти мужчины поначалу тоже "включены" в отношения, но у них близость ассоциируется с болью, потому что в детстве они достаточно настрадались в отношениях с родителями. Когда эти люди с кем-то сближаются, то сразу хотят удалиться, они способны устраивать эмоциональные качели. Поэтому женщина может чувствовать боль, поскольку не будет понимать, что происходит - после нормального периода в отношениях все будет плохо.

"Такие мужчины скупы на эмоции, поскольку в детстве пережили сколько боли, что "закрыли" их. Для них эмоции стали чем-то опасным. Такие личности могут быть холодными физическим контактом, любовными словами. Женщине это может принести страдание. Женщины могут пытаться получить это от таких людей, но они ей не смогут это дать", - добавила психолог.

"Холодные" мужчины в детстве, любя родителей, могли понять, что любовь приносит страдания, потому что именно это чувствовали во время взаимоотношений с кем-то из них. То есть в детстве такие мужчины могли страдать из-за одного из родителей, возможно, что кто-то их бросил или был объективным.

"Еще в детском возрасте они могли сделать выбор – не испытывать, не проявлять чувства, чтобы таким образом уберечь себя от душевных ран. Они могут думать вот так: "Если я не влюблюсь, то, скорее всего, меня не изменят, и я не буду испытывать снова ту боль". Эти люди пытаются пойти на сближение, но не могут", - уточнила эксперт.

Превратить жизнь в ад могут и мужчины, незаинтересованные в отношениях. Вот как можно обнаружить такого мужчину:

может рассказывать о себе, но не интересоваться жизнью женщины;

"не включается" в нужды партнерши, не поддерживает ее;

не ставит цели на будущее;

не может долго сформулировать, какие именно у него с партнершей отношения;

обесценивание;

сарказм;

унижение;

проводит с партнершей мало времени.

Кроме того, невыносимую жизнь могут сделать мужчины, которые не сепарировались от мамы - то есть постоянно находятся с ней на связи, просят ее совет.

"Если мужчине-украинцу 25-30 лет, а он до сих пор живет с мамой, то в таком случае есть вопрос о его эмоциональной зрелости", - подытожила Шенье.

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