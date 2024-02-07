Их стоит взять на заметку.

В счастливых отношениях партнеры могут говорить о чем угодно между собой. Они вместе готовы преодолевать трудности или радоваться успехам, плакать от горя или поддерживать друг друга в важных делах.

Поэтому эксперты назвали фразы, которые говорят пары, у которых действительно гармония и понимание даже во время конфликтов. Проверьте, говорите ли вы их своему любимому человеку.

"Вот что я чувствую"

Эта фраза подчеркивает эмоции, которые важны для вашей второй половинки. Говорите ее чаще, чтобы сразу выяснить все, что волнует.

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"Мне нужно успокоиться"

Если чувствуете пиковый момент в общении или в нервной ситуации - обязательно говорите эту фразу. Каждый в паре должен знать, когда и как можно помочь успокоиться любимому человеку. Эта фраза обычно также означает, что стоит поддержать парнера.

"Мне жаль"

Извинения показывают, что каждый способен признать свою неправоту и взять на себя ответственность. Если в вашей паре слова извинения не редкость, то это хороший знак.

"Давай сделаем паузу"

Если вы так можете сказать во время каких-то недоразумений - вы молодцы. Здоровый конфликт можно останавливать, чтобы не наговорить лишнего. Не бойтесь говорить об этом.

"Я согласен/согласна"

Если вы слышите эту фразу - это значит лишь то, что вы достигли компромисса или услышали мнение друг друга и теперь на одной волне.

"Я ценю тебя"

Слова благодарности всегда звучат прекрасно, особенно, если вы говорите их вслух и подчеркиваете те признаки, которые для вас ценны. Это является залогом долгих и счастливых отношений.

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