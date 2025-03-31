Графа "о себе" и сама переписка с потенциальным ухажером не терпят ошибок.

В современном мире многие люди пользуются сайтами знакомств, чтобы найти себе пару. Мужчины и женщины разного возраста общаются онлайн с десятками претендентов, выбирая лучший вариант. Однако есть и те, кому не удается отыскать подходящего кандидата на роль будущего любимого человека. Причиной может быть ошибка в позиционировании себя - узнайте, как лучше составлять письмо мужчине на сайте знакомств - пример того, как надо и не надо делать.

Что написать о себе на сайте знакомств - удачные и неудачные биографии

Если вы не знаете, что написать в анкете на сайте знакомств, то пытайтесь руководствоваться общими правилами. Будьте честны с мужчинами - не приукрашивайте действительность, ведь если общение приведет к личной встрече, ваш обман будет раскрыт. Пишите правду - так у вас будет шанс привлечь только тех, кто заинтересуется вами, а не придуманной картинкой.

Избегайте банальных фраз - не говорите, что вы любите смотреть фильмы или читать книги, особенно если в последний раз книгу в руках держали в институте. Подумайте, чем вы отличаетесь от других девушек, в чем ваша индивидуальность - ее и подчеркивайте, как "изюминку".

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Старайтесь писать кратко и по делу - не перегружайте анкету длинными рассуждениями, витиеватыми цитатами, особенно если вам пришлось их искать в интернете по запросу "красивые цитаты о….". Создайте биографию, понятную каждому, чтобы мужчина мог быстро прочитать ее и понять, кто вы. Поверьте, он не будет специально выкраивать время, чтобы обработать ваш философский трактат.

Избавьте аудиторию он негативных фраз и суждений - не пишите в анкете о том, что вам не нравится или о том, что вас выводит из себя. Эту правду лучше приберечь "на десерт" - с первого взгляда она может оттолкнуть мужчину. Сосредоточьтесь на позитивных моментах своей личности и жизни.

Фразы и вопросы мужчине на сайте знакомств, которых быть не должно

Если вам удалось понять, что написать женщине о себе на сайте знакомств - пример удачного био - это большое количество поклонников. Конечно, еще важны фотографии. Лучше выбирать те, которые подчеркнут ваши достоинства, скроют недостатки, но не будут выглядеть как скриншоты фильмов 18+.

И только когда вы добьетесь нужного эффекта - вам станут писать мужчины - можете ненадолго расслабиться, ведь вы получили своё. Однако и здесь любую женщину поджидают "сюрпризы" - есть определенные фразы и вопросы мужчине на сайте знакомств, которых лучше избегать:

не задавайте вопросы о намерениях - "ты тут серьезно или посмотреть?";

не просите написать вам - пишите сами, причем, что-то оригинальное;

не спрашивайте, готов ли человек к серьезным отношениям;

не сравнивайте мужчину со своими бывшими;

не занижайте собственную значимость - "я не ожидала, что ты мне напишешь" или "я удивлена, что ты мне ответил".

Стандартный вариант "привет, как дела" - тоже неудачный выбор, потому что не показывает вашей заинтересованности. Приучайте себя работать - изучите профиль человека, прежде чем писать ему, и если найдете, за что можно "зацепиться" - смело используйте это. Такой метод точно выделит вас из толпы остальных девушек на сайте.

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