Чтобы уберечь урожай, надо знать, как защитить деревья от насекомых.

Многие люди занимаются садоводством на своих участках и дачах. Но часто этому препятствуют разные насекомые, которые портят деревья или же просто приносят дискомфорт и портят настроение. Но существует необычный метод, как защитить деревья от насекомых, о котором мы расскажем в материале.

Средство от насекомых, о котором вы точно не знали

С приближением теплого времени года садоводы уже наверняка задумываются, как защитить плодовые деревья от вредителей, чтобы получить хороший урожай и просто уменьшить их надоедливое присутствие. Прелесть предложенного метода заключается в том, что вам может и не понадобиться традиционная обработка сада от вредителей и болезней, или же она будет сведена к минимуму.

В этом вам поможет простой целлофановый пакет. Возьмите прозрачный пакет, наполните его водой на 75% и бросьте туда с полдесятка блестящих монет, а затем надежно завяжите. Повесьте сделанное приспособление на дерево так, чтобы на него постоянно попадал солнечный свет. Бывалые садоводы утверждают, что этот метод работает безотказно, в чем вы сами можете убедиться.

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Как работает пакет с водой против насекомых

Дело в том, что благодаря такому хитрому приспособлению возникает определенный эффект оптического характера. Когда свет проходит через пакет с водой, то он начинает преломляться и отражаться во все стороны. Таким образом, создается огромное число своего рода "зеркал", блеск которых усиливается монетами. Различные насекомые будут пугаться такого интенсивного свечения, убираясь прочь от деревьев.

Этот метод очень эффективен против всех надоедливых вредителей и при этом полностью безопасен для домашних животных. Теперь вы знаете, как защитить дерево от насекомых, не используя химические средства.

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