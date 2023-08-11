Рассказываем, как развести нашатырный спирт от тли и почему это лучший метод борьбы с вредителем.

Зачастую, опытные дачники используют нашатырный спирт, как одну из подкормок для насыщения почвы азотом. На самом деле, сфера его применения гораздо шире - аммиак отлично помогает от вредителей. УНИАН выяснил, как именно использовать нашатырный спирт, как средство от тли.

Почему так хорош нашатырный спирт от тли - рецепт эффективности препарата

По словам опытных дачников, нашатырный спирт от тли имеет двойное действие. Во-первых, вредителя раздражает резкий запах аммиака, во-вторых, если это средство попадает в организм насекомого, он парализует тлю и способствует быстрой ее гибели.

Использовать аммиак можно в любой момент, вне зависимости от стадии развития высаженной культуры. Активные вещества не накапливаются в листьях, быстро выветриваются из них, а также действуют, как внекорневая подкормка. Наиболее эффективен аммиак в первой половине лета, но с осторожностью его можно использовать и под конец сезона.

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Нашатырный спирт от тли на калине и других ягодах

Как правило, абсолютно все "бабушкины" рецепты содержат не только сам аммиак, но и другие компоненты, помогающие средству прилипнуть к листьям. Если вы добавите жидкое (хозяйственное) мыло или средство для мытья посуды, то нашатырный спирт от тли на персике и других деревьях будет "работать" активнее.

Народный инсектицид, в составе которого есть нашатырный спирт от муравьев и тли, готовится так:

2 ст.л 100% нашатыря развести в 10 л воды;

добавить 2 ст.л жидкого компонента для прилипания (мыло, гель для душа, средство для мытья посуды и тд);

перелить раствор в бутылку с пульверизатором;

опрыскать растения.

Использовать в таком виде нашатырный спирт от тли на груше, других деревьях или растениях лучше рано утром или поздно вечером, чтобы нанести меньший вред саженцам. Также важно особое внимание уделять нижней стороне листа - именно там прячется тля.

Помогает ли от тли на розах нашатырный спирт

В процессе борьбы с опасным вредителем на листьях "королевы сада" также можно использовать нашатырный спирт от тли - как разводить его, рассказываем ниже:

2 ст.л раствора аммиака развести в 1 л воды;

добавить 2 ст.л жидкого мыла;

перелить раствор в ведро с 8-10 литрами воды.

Таким щадящим средством можно опрыскивать розы 1 раз в неделю, опытные садовники говорят, что тля исчезает уже после первой обработки, а если ее нет, то этот метод - прекрасная профилактика.

Нашатырный спирт от тли на перце и огурцах

Для того чтобы спасти драгоценный урожай от вредителя, рекомендуем приготовить такой же раствор с нашатырем, но в другой пропорции. Разведите в ведре воды 50 мл аммиака и 1\4 бруска натертого хозяйственного мыла. Обрабатывайте овощи каждые 3-4 дня. От тли на огурцах нашатырный спирт помогает так же хорошо, как и для перцев - используйте без опаски.

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