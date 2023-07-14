Что делать, если не плодоносит смородина - разбираем возможные причины и устраняем их.

Смородину мало просто взять и посадить - она нуждается в уходе с весны до самой осени. Да, смородина не так капризна, как другие культуры, но и оставлять ее расти самой по себе нельзя - можно остаться без урожая. Как повысить урожайность черной смородины и красной и что делать, если куст стоит без ягод - рассказываем в материале.

Что делать, если не плодоносит смородина - возможные причины

Прежде оговоримся - в первый год после посадки кустов смородины - черной, красной или белой - на них ягод не будет. Они начнут плодоносить только со второго года. Но если ягоды не появятся и после, то нужно разбираться, почему.

Есть несколько причин, почему на смородине нет ягод.

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1. Мало или много солнца

Смородина любит солнце, но его не должно быть слишком много - палящее погубит урожай. Сажайте кусты в затенённое место, но куда будут попадать солнечные лучи.

2. Неправильный полив

Смородине, как черной, так и красной, нужна влага. Если ее будет не хватать, то кусты будут плохо расти, а ягод завяжется меньше, и они будут сухими и мелкими. Избыток влаги тоже не нужен - ягоды могут потрескаться, а корни загнить.

Оптимальный полив для смородины - три раза за сезон:

когда появляются завязи;

когда начинают созревать ягоды;

после сбора урожая.

Кусту смородины нужно от 2 до 5 ведер воды, в зависимости от его возраста, почву нужно промочить хорошо - до 40 см вглубь.

3. Нет подкормок

Если почва под смородиной истощилась, то куст также перестаёт плодоносить - в этом случае его нужно подкормить.

Подкармливать смородину нужно во время формирования завязей и после сбора урожая:

в первой половине лета - корневая азотная подкормка, 25-30 г аммиачной селитры на 1 кв. м приствольного круга;

после сбора урожая - фосфорно-калийная подкормка, 40-50 г суперфосфата и 20-30 г хлористого калия на 1 кв.м.

Перегноем или компостом смородину следует удобрять 1 раз в 2 года - 4-6 кг удобрения на 1 куст.

4. Почва не замульчирована

Если почва быстро пересыхает и зарастает сорняками, то смородина будет мало плодоносить. Чтобы этого не случалось, почву под кустами лучше всего замульчировать - торфом, перегноем, соломой, опилками или скошенной травой. Слой должен быть 5 см.

Ранее мы рассказывали, можно ли мульчировать грядки опилками и как это делать.

5. Кусты не обрезаны

Смородину нужно обрезать, иначе кусты загущаются, зарастают холостыми ветками - волчками, и дают плохой урожай, а также болеют.

Черную смородину нужно обрезать так:

после посадки укоротить ветки до 2-4 красивых почек;

на следующий год осенью - оставить на кусте 3-4 самые крепкие побеги, а остальные вырезать у земли;

каждый год после укорачивать 3-4 самые сильные побеги, все остальные удалить.

По такой схеме через 4 года должен получиться куст с 15-18 ветками разного возраста, далее нужно удалять ветки, которым больше 5-6 лет - самые толстые и разветвленные.

Красную и белую смородину нужно обрезать так:

первые годы - только санитарная обрезка, то есть, нужно срезать все больные, поломанные и загущающие ветки;

с 5 года - удалять старые непродуктивные ветки, они, как правило, дают мало урожая или не плодоносят.

Важно: верхушки побегов у красной смородины удалять нельзя - на них больше всего ягод.

На кусте красной и белой смородины в среднем должно быть 10-12 ветвей разного возраста.

6. Болезни и вредители

Смородину "любят "мучнистая роса, серая гниль, ржавчина и белая пятнистость. Для профилактики и лечения можно сделать следующее:

весной до набухания почек - удалить старые листья, разрыхлить почву под кустами, опрыскать кусты 3%-ным медным купоросом или 5%-ным железным купоросом;

когда набухли почки - сделать санитарную обрезку кустов, удалить и сжечь ветки с крупными вздутыми почками;

когда появились бутоны - обработать препаратами от тли и паутинного клеща + опрыскать 1%-ной бордоской жидкостью;

после цветения - опрыскать 1%-ной бордоской жидкостью + обработать препаратами от крыжовниковой огневки и пилильщиков;

после сбора урожая - опрыскать 1%-ной бордоской жидкостью;

осенью, после того как опадут листья - разрыхлить почву под кустами и сжечь опавшие листья.

Также смородина часто страдает от бабочки стеклянницы - завязь и листва сохнет и опадает, молодые побеги растут с дефектами. В этом случае все поврежденные побеги удаляют, а места среза смазывают садовым варом.

Почему куст смородины не цветет

Случается, что вообще смородина не цветет - что делать в этом случае? Есть несколько причин.

Возможно, была холодная весна. Если цветочки подмерзли, то куст не зацветет и урожая не даст. Но на следующий год он восстановится.

Есть и другая причина, почему появляется пустоцвет на черной смородине - ее поразила махровость, или вирусная реверсия. При ней куст внешне выглядит полностью здоровым, но меняется форма листьев - они становятся длинными и крупными, появляется много пустоцвета, куст может не цвести или же цветки будут махровыми, ягоды теряют аромат и урожай пропадает.

К сожалению, от махровости нет лечения - куст можно только удалить и сжечь, так как вирус может заразить и другие кусты.

Кстати, махровость поражает чаще всего черную смородину. Причина, почему не цветет красная смородина, может быть другая - нет опыления. Если у куста не появляются завязи потому, что нет перекрестного опыления, то с ним рядом нужно просто высадить медоносные цветы - и проблема решена.

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