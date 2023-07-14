Смородину мало просто взять и посадить - она нуждается в уходе с весны до самой осени. Да, смородина не так капризна, как другие культуры, но и оставлять ее расти самой по себе нельзя - можно остаться без урожая. Как повысить урожайность черной смородины и красной и что делать, если куст стоит без ягод - рассказываем в материале.
Что делать, если не плодоносит смородина - возможные причины
Прежде оговоримся - в первый год после посадки кустов смородины - черной, красной или белой - на них ягод не будет. Они начнут плодоносить только со второго года. Но если ягоды не появятся и после, то нужно разбираться, почему.
Есть несколько причин, почему на смородине нет ягод.
1. Мало или много солнца
Смородина любит солнце, но его не должно быть слишком много - палящее погубит урожай. Сажайте кусты в затенённое место, но куда будут попадать солнечные лучи.
2. Неправильный полив
Смородине, как черной, так и красной, нужна влага. Если ее будет не хватать, то кусты будут плохо расти, а ягод завяжется меньше, и они будут сухими и мелкими. Избыток влаги тоже не нужен - ягоды могут потрескаться, а корни загнить.
Оптимальный полив для смородины - три раза за сезон:
- когда появляются завязи;
- когда начинают созревать ягоды;
- после сбора урожая.
Кусту смородины нужно от 2 до 5 ведер воды, в зависимости от его возраста, почву нужно промочить хорошо - до 40 см вглубь.
3. Нет подкормок
Если почва под смородиной истощилась, то куст также перестаёт плодоносить - в этом случае его нужно подкормить.
Подкармливать смородину нужно во время формирования завязей и после сбора урожая:
- в первой половине лета - корневая азотная подкормка, 25-30 г аммиачной селитры на 1 кв. м приствольного круга;
- после сбора урожая - фосфорно-калийная подкормка, 40-50 г суперфосфата и 20-30 г хлористого калия на 1 кв.м.
Перегноем или компостом смородину следует удобрять 1 раз в 2 года - 4-6 кг удобрения на 1 куст.
4. Почва не замульчирована
Если почва быстро пересыхает и зарастает сорняками, то смородина будет мало плодоносить. Чтобы этого не случалось, почву под кустами лучше всего замульчировать - торфом, перегноем, соломой, опилками или скошенной травой. Слой должен быть 5 см.
Ранее мы рассказывали, можно ли мульчировать грядки опилками и как это делать.
5. Кусты не обрезаны
Смородину нужно обрезать, иначе кусты загущаются, зарастают холостыми ветками - волчками, и дают плохой урожай, а также болеют.
Черную смородину нужно обрезать так:
- после посадки укоротить ветки до 2-4 красивых почек;
- на следующий год осенью - оставить на кусте 3-4 самые крепкие побеги, а остальные вырезать у земли;
- каждый год после укорачивать 3-4 самые сильные побеги, все остальные удалить.
По такой схеме через 4 года должен получиться куст с 15-18 ветками разного возраста, далее нужно удалять ветки, которым больше 5-6 лет - самые толстые и разветвленные.
Красную и белую смородину нужно обрезать так:
- первые годы - только санитарная обрезка, то есть, нужно срезать все больные, поломанные и загущающие ветки;
- с 5 года - удалять старые непродуктивные ветки, они, как правило, дают мало урожая или не плодоносят.
Важно: верхушки побегов у красной смородины удалять нельзя - на них больше всего ягод.
На кусте красной и белой смородины в среднем должно быть 10-12 ветвей разного возраста.
6. Болезни и вредители
Смородину "любят "мучнистая роса, серая гниль, ржавчина и белая пятнистость. Для профилактики и лечения можно сделать следующее:
- весной до набухания почек - удалить старые листья, разрыхлить почву под кустами, опрыскать кусты 3%-ным медным купоросом или 5%-ным железным купоросом;
- когда набухли почки - сделать санитарную обрезку кустов, удалить и сжечь ветки с крупными вздутыми почками;
- когда появились бутоны - обработать препаратами от тли и паутинного клеща + опрыскать 1%-ной бордоской жидкостью;
- после цветения - опрыскать 1%-ной бордоской жидкостью + обработать препаратами от крыжовниковой огневки и пилильщиков;
- после сбора урожая - опрыскать 1%-ной бордоской жидкостью;
- осенью, после того как опадут листья - разрыхлить почву под кустами и сжечь опавшие листья.
Также смородина часто страдает от бабочки стеклянницы - завязь и листва сохнет и опадает, молодые побеги растут с дефектами. В этом случае все поврежденные побеги удаляют, а места среза смазывают садовым варом.
Почему куст смородины не цветет
Случается, что вообще смородина не цветет - что делать в этом случае? Есть несколько причин.
Возможно, была холодная весна. Если цветочки подмерзли, то куст не зацветет и урожая не даст. Но на следующий год он восстановится.
Есть и другая причина, почему появляется пустоцвет на черной смородине - ее поразила махровость, или вирусная реверсия. При ней куст внешне выглядит полностью здоровым, но меняется форма листьев - они становятся длинными и крупными, появляется много пустоцвета, куст может не цвести или же цветки будут махровыми, ягоды теряют аромат и урожай пропадает.
К сожалению, от махровости нет лечения - куст можно только удалить и сжечь, так как вирус может заразить и другие кусты.
Кстати, махровость поражает чаще всего черную смородину. Причина, почему не цветет красная смородина, может быть другая - нет опыления. Если у куста не появляются завязи потому, что нет перекрестного опыления, то с ним рядом нужно просто высадить медоносные цветы - и проблема решена.