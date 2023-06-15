Рассказываем, какие растения любят опилки и как правильно их использовать.

Что такое мульчирование опилками и где его использовать, какие опилки лучше брать, каким слоем укладывать и можно ли вносить в почву опилки - рассказываем все нюансы применения этого чудо-материала.

Мульчирование опилками - плюсы и минусы

Мульчирование опилками - это укрытие почвы под растениями. Мульча из опилок помогает бороться с сорняками, удерживает влагу в почве, летом - предотвращает ее перегрев, а зимой - промерзание. В общем, полезная по сути вещь, хотя есть у ее использования и минусы.

Плюсы мульчирования опилками:

Видео дня

сохраняют влагу в почве, поэтому грядки нужно реже поливать;

на мульче из опилок не появляется корка, поэтому грядки не надо рыхлить;

опилки предотвращают выветривание и вымывание почвы;

защищают почву от перегрева в жару и от переохлаждения ночью - опилки выравнивают температуру;

защищают грядки от сорняков - если они и прорастают, то их очень мало;

зимой почва меньше промерзает - опилки позволяют избежать вымерзания зимнего лука и чеснока;

на опилках можно выращивать рассаду огурцов, перцев и кабачков, а также проращивать в опилках клубни и луковицы цветов.

Можно ли вносить в почву опилки? Да, перегнившие опилки делают почву рыхлой, поэтому их можно вносить под перекопку. Хотя тут важно знать о двух моментах:

свежие опилки, в частности хвойных деревьев, сильно закисляют почву;

свежие опилки забирают из почвы азот.

Также при повышенной влажности (например, ночью) мульчу из опилок любят слизни - они в них обустраивают себе дом, но вот в сухую погоду слизни, наоборот, обходят опилки стороной.

Совет: чтобы избавиться от слизней, на ночь рядом с грядками раскладывают старые доски, а с утра собирают на них слизней.

Как правильно вносить опилки в почву

Правильнее вносить в почву не свежие, а перепревшие опилки. Для этого их нужно отправить в компостную кучу вместе с другой органикой (травой, ботвой, куриным пометом, навозом) и дождаться, когда они перепреют - они станут темно-коричневого "грязного" цвета. Можно сделать по-другому: с осени замульчировать пустые грядки свежими опилками, а весной, когда они перепреют, перекопать почву.

Если перепревших опилок нет, то можно внести свежие, но здесь нужно соблюдать несколько правил:

первое - поскольку опилки закисляют почву, ее нужно раскислить - добавить щелочные материалы, например, золу, мел или доломитовую муку; пропорции будут зависеть от того, что растет на участке и кислотности самой почвы;

второе - к свежим опилкам, которые при перегнивании забирают из почвы азот, нужно добавить азотное удобрение, например, мочевину.

Как это сделать:выложить слоями 3 ведра опилок, 200 г мочевины и залить ведром (10 л) воды. Сверху накрыть пленкой и придавить грузом. Использовать опилки можно через 2 недели.

Здесь также важно понимать, что азотное удобрение нужно именно для опилок, которые вы вносите в почву. Если вы мульчируете ими грядки, то мочевиной поливать опилки не обязательно, хотя можно. Так же можно смешать их со свежескошенной травой или сидератами и потом замульчировать грядки.

Для мульчирования лучше брать опилки средней фракции, но если они мелкие, то их можно применять, но придется дополнительно рыхлить. Укрывать почву нужно слоем 5-8 см.

Помните также, что применять можно только природные опилки - от распилки древесины бревна на пиломатериал, такие можно найти на пилораме. Нельзя использовать опилки от стройматериалов (МДФ, ДСП и другие), так как в них содержится клей и другая "химия".

Когда и что можно мульчировать свежими опилками

Грядки мульчируют свежими опилками, начиная с конца весны и до осени. При этом следует учитывать такие моменты:

мульчировать можно только после того, как почва прогреется до +10-12 градусов на глубину 10-12 см;

до +10-12 градусов на глубину 10-12 см; мульчировать грядки нужно после того, как семена дадут всходы и достигнут высоты 5-10 см.

Если сделать это раньше, то мульча не даст почве прогреться или будет мешать молодым всходам расти.

Что можно мульчировать свежими опилками

Мульчировать опилками можно овощные грядки, бахчу, ягоды, кустарники и цветы.

Овощи: помидоры, перец, баклажаны, морковь, свеклу, чеснок (и зимний тоже) и лук (весенний и зимний).

Тыквенные и бахчевые: огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни.

Ягоды: смородину, крыжовник, малину, клубнику.

Цветы: гортензии, розы, петунии,пионы, гладиолусы, канны, каллы и декоративные растения.

Кстати, мульчирование опилками клубники популярно еще и потому, что на опилках ягоды всегда остаются чистыми.

Поливать мульчированные грядки нужно осторожно, из лейки, чтобы напором воды не размыть опилки. Если поливаете из шланга, то используйте режим душа.

Вас также могут заинтересовать новости: