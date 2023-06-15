Что такое мульчирование опилками и где его использовать, какие опилки лучше брать, каким слоем укладывать и можно ли вносить в почву опилки - рассказываем все нюансы применения этого чудо-материала.
Мульчирование опилками - плюсы и минусы
Мульчирование опилками - это укрытие почвы под растениями. Мульча из опилок помогает бороться с сорняками, удерживает влагу в почве, летом - предотвращает ее перегрев, а зимой - промерзание. В общем, полезная по сути вещь, хотя есть у ее использования и минусы.
Плюсы мульчирования опилками:
- сохраняют влагу в почве, поэтому грядки нужно реже поливать;
- на мульче из опилок не появляется корка, поэтому грядки не надо рыхлить;
- опилки предотвращают выветривание и вымывание почвы;
- защищают почву от перегрева в жару и от переохлаждения ночью - опилки выравнивают температуру;
- защищают грядки от сорняков - если они и прорастают, то их очень мало;
- зимой почва меньше промерзает - опилки позволяют избежать вымерзания зимнего лука и чеснока;
на опилках можно выращивать рассаду огурцов, перцев и кабачков, а также проращивать в опилках клубни и луковицы цветов.
Можно ли вносить в почву опилки? Да, перегнившие опилки делают почву рыхлой, поэтому их можно вносить под перекопку. Хотя тут важно знать о двух моментах:
- свежие опилки, в частности хвойных деревьев, сильно закисляют почву;
- свежие опилки забирают из почвы азот.
Также при повышенной влажности (например, ночью) мульчу из опилок любят слизни - они в них обустраивают себе дом, но вот в сухую погоду слизни, наоборот, обходят опилки стороной.
Совет: чтобы избавиться от слизней, на ночь рядом с грядками раскладывают старые доски, а с утра собирают на них слизней.
Как правильно вносить опилки в почву
Правильнее вносить в почву не свежие, а перепревшие опилки. Для этого их нужно отправить в компостную кучу вместе с другой органикой (травой, ботвой, куриным пометом, навозом) и дождаться, когда они перепреют - они станут темно-коричневого "грязного" цвета. Можно сделать по-другому: с осени замульчировать пустые грядки свежими опилками, а весной, когда они перепреют, перекопать почву.
Если перепревших опилок нет, то можно внести свежие, но здесь нужно соблюдать несколько правил:
первое - поскольку опилки закисляют почву, ее нужно раскислить - добавить щелочные материалы, например, золу, мел или доломитовую муку; пропорции будут зависеть от того, что растет на участке и кислотности самой почвы;
второе - к свежим опилкам, которые при перегнивании забирают из почвы азот, нужно добавить азотное удобрение, например, мочевину.
Как это сделать:выложить слоями 3 ведра опилок, 200 г мочевины и залить ведром (10 л) воды. Сверху накрыть пленкой и придавить грузом. Использовать опилки можно через 2 недели.
Здесь также важно понимать, что азотное удобрение нужно именно для опилок, которые вы вносите в почву. Если вы мульчируете ими грядки, то мочевиной поливать опилки не обязательно, хотя можно. Так же можно смешать их со свежескошенной травой или сидератами и потом замульчировать грядки.
Для мульчирования лучше брать опилки средней фракции, но если они мелкие, то их можно применять, но придется дополнительно рыхлить. Укрывать почву нужно слоем 5-8 см.
Помните также, что применять можно только природные опилки - от распилки древесины бревна на пиломатериал, такие можно найти на пилораме. Нельзя использовать опилки от стройматериалов (МДФ, ДСП и другие), так как в них содержится клей и другая "химия".
Когда и что можно мульчировать свежими опилками
Грядки мульчируют свежими опилками, начиная с конца весны и до осени. При этом следует учитывать такие моменты:
- мульчировать можно только после того, как почва прогреетсядо +10-12 градусов на глубину 10-12 см;
- мульчировать грядки нужно после того, как семена дадут всходы и достигнут высоты 5-10 см.
Если сделать это раньше, то мульча не даст почве прогреться или будет мешать молодым всходам расти.
Что можно мульчировать свежими опилками
Мульчировать опилками можно овощные грядки, бахчу, ягоды, кустарники и цветы.
Овощи: помидоры, перец, баклажаны, морковь, свеклу, чеснок (и зимний тоже) и лук (весенний и зимний).
Тыквенные и бахчевые: огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни.
Ягоды: смородину, крыжовник, малину, клубнику.
Цветы: гортензии, розы, петунии,пионы, гладиолусы, канны, каллы и декоративные растения.
Кстати, мульчирование опилками клубники популярно еще и потому, что на опилках ягоды всегда остаются чистыми.
Поливать мульчированные грядки нужно осторожно, из лейки, чтобы напором воды не размыть опилки. Если поливаете из шланга, то используйте режим душа.