Рассказываем, какие бывают вредители фасоли и гороха, а также как от них быстро избавиться.

Гороховый червяк - опасный вредитель, который может не только уменьшить количество урожая в несколько раз, но и сделать сам горох абсолютно несъедобным. УНИАН выяснил, чем когда брызгать горох и чем, чтобы паразиты убежали.

Откуда берутся черви в горохе - главная причина

Два самых распространенных насекомых, которые чаще всего поражают данную культуру - это:

гороховая зерновка , которая во время цветения откладывает до 200 яиц на каждый стручок;

, которая во время цветения откладывает до 200 яиц на каждый стручок; клубеньковый долгоносик на горохе питается молодыми всходами, объедая и горошины, и корневую систему.

Главная опасность заключается в том, что все вредители фасоли и гороха зимуют и окукливаются внутри горошин, не заметить их сложно, поэтому первый и главный совет - нельзя сажать поврежденные семена.

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Эффективная обработка гороха от вредителей

Как вы уже поняли, начать с защиты своего огорода и урожая стоит уже перед посадкой культуры, проверяя каждую семечку на наличие вредителей. Во-вторых, нельзя допустить заражения самой почвы. Для этого следите за собой и домочадцами - не позволяйте бросать на грядки червивые горошины и стручки, иначе личинки попадут в грунт, останутся там, а потом испортят весь урожай.

Также стоит периодически опрыскивать горох, прогоняя вредителей. Для таких целей отлично подойдет раствор чеснока. Вам нужно взять:

20 грамм чеснока;

10 литров воды.

Готовить раствор несложно - весь чеснок измельчить, залить 10 литрами воды, настаивать три дня, потом процедить и поливать горох 2 раза в неделю. Такое средство прогоняет многих вредителей гороха навсегда.

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