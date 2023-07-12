Гороховый червяк - опасный вредитель, который может не только уменьшить количество урожая в несколько раз, но и сделать сам горох абсолютно несъедобным. УНИАН выяснил, чем когда брызгать горох и чем, чтобы паразиты убежали.
Откуда берутся черви в горохе - главная причина
Два самых распространенных насекомых, которые чаще всего поражают данную культуру - это:
- гороховая зерновка, которая во время цветения откладывает до 200 яиц на каждый стручок;
- клубеньковый долгоносик на горохе питается молодыми всходами, объедая и горошины, и корневую систему.
Главная опасность заключается в том, что все вредители фасоли и гороха зимуют и окукливаются внутри горошин, не заметить их сложно, поэтому первый и главный совет - нельзя сажать поврежденные семена.
Эффективная обработка гороха от вредителей
Как вы уже поняли, начать с защиты своего огорода и урожая стоит уже перед посадкой культуры, проверяя каждую семечку на наличие вредителей. Во-вторых, нельзя допустить заражения самой почвы. Для этого следите за собой и домочадцами - не позволяйте бросать на грядки червивые горошины и стручки, иначе личинки попадут в грунт, останутся там, а потом испортят весь урожай.
Также стоит периодически опрыскивать горох, прогоняя вредителей. Для таких целей отлично подойдет раствор чеснока. Вам нужно взять:
- 20 грамм чеснока;
- 10 литров воды.
Готовить раствор несложно - весь чеснок измельчить, залить 10 литрами воды, настаивать три дня, потом процедить и поливать горох 2 раза в неделю. Такое средство прогоняет многих вредителей гороха навсегда.