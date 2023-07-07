Летом у помидоров часто желтеют листья - то нижние, то верхние, деформируются, берутся пятнами и усыхают. Причин этого есть много, и с ними лучше разобраться и устранить. Если этого не сделать, то можно лишиться урожая. Чем опрыскать и чем полить помидоры, чтобы листья не желтели - рассказываем в материале.
- Почему желтеют листья у помидоров в открытом грунте и теплице
- Почему у рассады помидор желтеют нижние листья и опадают
- Чем полить помидоры, чтобы не желтели листья
- Что значит, если желтеют верхние листья у томатов и что с этим делать
Почему желтеют листья у помидоров в открытом грунте и теплице
Желтые листья у помидоров на огороде и в теплице в основном появляются по схожим причинам. Но есть и некоторые нюансы.
Почему желтеют листья у томатов в теплице:
- недостаток полива или чрезмерный полив;
- томаты заболели;
- не хватает питательных веществ - в частности, азота и калия;
- повреждены корни - это может быть механическое повреждение или атака вредителей;
- очень высокая влажность - она должна быть на уровне 60-70%.
Если желтеют листья у помидоров в открытом грунте, то причины такие:
- недостаток полива или чрезмерный полив;
- болезни и вредители;
- не хватает питательных веществ;
- повреждена корневая система;
- низкая температура воздуха.
В последнем случае листья могу пожелтеть из-за резкого похолодания и переохлаждения.
Почему у рассады помидор желтеют нижние листья и опадают
Иногда листики желтеют еще на этапе рассады. Здесь тоже есть несколько причин:
- им не хватает места - слишком маленький контейнер;
- избыточный или недостаточный полив;
- переохлаждение - оптимальная температура для рассады помидоров 18-22°C;
- недостаток азота - в этом случае нужно сделать подкормку;
- нехватка освещения - не происходит фотосинтез и листочки начинают желтеть;
- почва закислена - в этом случае в нее нужно добавить немного золы.
Иногда желтеют листья помидор после пересадки - когда саженцы рассады высадили в грунт. Это происходит по таким причинам:
- неправильный полив - вы либо очень усердно их поливаете, либо нерегулярно;
- повреждены корни - возможно, что при высадке саженцев или прополке корни повредились;
- болезни и вредители - в этом случае нужно определить причину и бороться;
- переохлаждение - если температура воздуха после высадки резко упала.
В этом случае саженцы нужно укрывать, создавая им микроклимат.
Чем полить помидоры, чтобы не желтели листья
Для начала нужно установить причину, почему у томатов желтеют листья. Осмотрите куст - если он крепкий и на нем пожелтели только самые нижние листья, то вполне вероятно, что они выработали свой ресурс. Если другие причины - количество влаги, света, температура и т. д. - вы тоже исключили, то, возможно, растениям нужна азотная внекорневая подкормка, например, мочевиной. Она будет стимулировать фотосинтез. Но злоупотреблять азотными удобрениями нельзя - могут накопиться нитраты.
Случается, что помидоры желтеют и сохнут листья - что делать в этом случае? Причиной этого может быть грибковое заболевание - фузариоз. При нем вершина растения теряет плотность, а нижние листья желтеют и усыхают. Куст медленно начинает увядать.
Бороться с грибками помогает бордосская жидкость. Используя ее, следите, чтобы листики смачивались по всей поверхности.
Можно и самим приготовить лечение - раствор молока с йодом: 1 л молока или сыворотки + 10 л воды + 1-2 мл йода.
Это раствор применяется для опрыскиваний - он работает как антисептик, а также и для подкормки для томатов. Обрабатывать им растения нужно 2-3 раза за июль.
Что значит, если желтеют верхние листья у томатов и что с этим делать
Если нижние листочки помидоров зеленые, а желтеют только верхние, то скорее всего томатам не хватает каких-то питательных веществ. Определить это можно по их внешнему виду:
- Дефицит кальция - верхние листья желтеют, а кончики деформируются, опадают цветки, на вершине плодов появляются темные пятна, которые разрастаются.
Причина этого - избыток азота. Помогут опрыскивания кустов кальциевой селитрой (20 г на 10 л воды).
- Нехватка серы - стебли древеснеют и истончаются, прожилки краснеют.
Помидоры нужно опрыскать раствором сульфата магния (10 г на 10 л воды).
- Не хватает железа - желтые пятна появляются в центре листиков и вдоль средней прожилки.
Томаты нужно опрыскать 1%-ным раствором железного купороса.
- Дефицит марганца - похож на нехватку железа, но прожилки окрашены в желто-зеленый неоднородный цвет.
Нужна внекорневая обработка 1%-ным раствором перманганата калия.
- Нехватка бора - верхние листья остаются зелеными, но у основания деформируются.
Томаты нужно опрыскать раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды).
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