Разбираемся, почему желтеют листья у помидоров в открытом грунте и теплице, насколько это страшно и что с этим делать.

Летом у помидоров часто желтеют листья - то нижние, то верхние, деформируются, берутся пятнами и усыхают. Причин этого есть много, и с ними лучше разобраться и устранить. Если этого не сделать, то можно лишиться урожая. Чем опрыскать и чем полить помидоры, чтобы листья не желтели - рассказываем в материале.

Почему желтеют листья у помидоров в открытом грунте и теплице

Желтые листья у помидоров на огороде и в теплице в основном появляются по схожим причинам. Но есть и некоторые нюансы.

Почему желтеют листья у томатов в теплице:

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недостаток полива или чрезмерный полив;

томаты заболели;

не хватает питательных веществ - в частности, азота и калия;

повреждены корни - это может быть механическое повреждение или атака вредителей;

очень высокая влажность - она должна быть на уровне 60-70%.

Если желтеют листья у помидоров в открытом грунте, то причины такие:

недостаток полива или чрезмерный полив;

болезни и вредители;

не хватает питательных веществ;

повреждена корневая система;

низкая температура воздуха.

В последнем случае листья могу пожелтеть из-за резкого похолодания и переохлаждения.

Почему у рассады помидор желтеют нижние листья и опадают

Иногда листики желтеют еще на этапе рассады. Здесь тоже есть несколько причин:

им не хватает места - слишком маленький контейнер;

избыточный или недостаточный полив;

переохлаждение - оптимальная температура для рассады помидоров 18-22°C;

недостаток азота - в этом случае нужно сделать подкормку;

нехватка освещения - не происходит фотосинтез и листочки начинают желтеть;

почва закислена - в этом случае в нее нужно добавить немного золы.

Иногда желтеют листья помидор после пересадки - когда саженцы рассады высадили в грунт. Это происходит по таким причинам:

неправильный полив - вы либо очень усердно их поливаете, либо нерегулярно;

повреждены корни - возможно, что при высадке саженцев или прополке корни повредились;

болезни и вредители - в этом случае нужно определить причину и бороться;

переохлаждение - если температура воздуха после высадки резко упала.

В этом случае саженцы нужно укрывать, создавая им микроклимат.

Чем полить помидоры, чтобы не желтели листья

Для начала нужно установить причину, почему у томатов желтеют листья. Осмотрите куст - если он крепкий и на нем пожелтели только самые нижние листья, то вполне вероятно, что они выработали свой ресурс. Если другие причины - количество влаги, света, температура и т. д. - вы тоже исключили, то, возможно, растениям нужна азотная внекорневая подкормка, например, мочевиной. Она будет стимулировать фотосинтез. Но злоупотреблять азотными удобрениями нельзя - могут накопиться нитраты.

Случается, что помидоры желтеют и сохнут листья - что делать в этом случае? Причиной этого может быть грибковое заболевание - фузариоз. При нем вершина растения теряет плотность, а нижние листья желтеют и усыхают. Куст медленно начинает увядать.

Бороться с грибками помогает бордосская жидкость. Используя ее, следите, чтобы листики смачивались по всей поверхности.

Можно и самим приготовить лечение - раствор молока с йодом: 1 л молока или сыворотки + 10 л воды + 1-2 мл йода.

Это раствор применяется для опрыскиваний - он работает как антисептик, а также и для подкормки для томатов. Обрабатывать им растения нужно 2-3 раза за июль.

Что значит, если желтеют верхние листья у томатов и что с этим делать

Если нижние листочки помидоров зеленые, а желтеют только верхние, то скорее всего томатам не хватает каких-то питательных веществ. Определить это можно по их внешнему виду:

Дефицит кальция - верхние листья желтеют, а кончики деформируются, опадают цветки, на вершине плодов появляются темные пятна, которые разрастаются.

Причина этого - избыток азота. Помогут опрыскивания кустов кальциевой селитрой (20 г на 10 л воды).

Нехватка серы - стебли древеснеют и истончаются, прожилки краснеют.

Помидоры нужно опрыскать раствором сульфата магния (10 г на 10 л воды).

Не хватает железа - желтые пятна появляются в центре листиков и вдоль средней прожилки.

Томаты нужно опрыскать 1%-ным раствором железного купороса.

Дефицит марганца - похож на нехватку железа, но прожилки окрашены в желто-зеленый неоднородный цвет.

Нужна внекорневая обработка 1%-ным раствором перманганата калия.

Нехватка бора - верхние листья остаются зелеными, но у основания деформируются.

Томаты нужно опрыскать раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды).

Ранее мы рассказывали, что нужно помидорам в июле, чтобы они хорошо росли и давали хороший урожай.

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