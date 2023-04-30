Огородники убеждены, что такие посадки повышают урожайность.

Опытные дачники знают, что иногда на урожай влияют не только биологические и природные факторы, но и мудро подобранное соседство культур.

Ранее мы рассказывали, благодаря чему зеленый лук вырастет, как на дрожжах. Сейчас же выясним, как репчатый лук и морковь могут помочь друг другу.

Можно ли сажать лук и морковь вместе - ответ огородников

Считается, что лучшего соседа для лука не найти. Это связано с тем, что запах ботвы моркови отгоняет луковую муху, которая обычно повреждает луковицы - они загнивают и вянут.

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Лук же, благодаря биологически активным веществам, убережет морковь от медведок, морковной мухи, тли, белой и серой гнили. От такого соседства выигрывают обе культуры.

На каком расстоянии сажать морковь и лук - беспроигрышный вариант

Зачастую семена моркови и лука на грядке советуют чередовать. Расстояние между бороздками должно составлять от 15 до 20 сантиметров.

Если у вас мало места, то можно высадить по центру семена моркови, а лук - по краям. В этом случае расстояние между морковью нужно увеличить до 27-30 сантиметров.

Что посадить рядом с морковью и луком - перечень культур

При выборе всегда важно учитывать совместимость, однако есть небольшой список культур, которые неплохо "поладят" с морковью и луком - речь идет о чесноке, петрушке, салате и томатах.

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