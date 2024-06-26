Скручивание листьев томатов может быть ранним симптомом заболевания.

Владельцы помидорного участка часто замечают неприятный симптом на кустах, когда листья помидор скручиваются лодочкой. Это хороший индикатор того, что грядки нуждаются в дополнительном внимании. В первую очередь нужно правильно определить причину недуга. Мы расскажем, что делать, если на помидорах скручиваются листья.

Почему скручиваются листья на помидорах

Причинами деформации листьев может быть неправильный уход, заболевание или нехватка питательных веществ. Если скручиваются листья у томатов, то проверьте такие факторы:

Неправильный полив . Самая частая и наиболее легко решаемая причина - недостаточный полив томатов. В такой ситуации листочки скручиваются и уменьшают скорость испарения воды. Также листья реагируют на переизбыток влаги, например, в сезон дождей.

. Самая частая и наиболее легко решаемая причина - недостаточный полив томатов. В такой ситуации листочки скручиваются и уменьшают скорость испарения воды. Также листья реагируют на переизбыток влаги, например, в сезон дождей. Болезни . Скручивание листьев может происходить из-за вертициллеза, бактериоза или вершинной гнили. Определить, что причиной является именно инфекция, можно по сопутствующим симптомам - пожелтению стеблей и листков, появлению пятен на плодах, гниению верхушки.

. Скручивание листьев может происходить из-за вертициллеза, бактериоза или вершинной гнили. Определить, что причиной является именно инфекция, можно по сопутствующим симптомам - пожелтению стеблей и листков, появлению пятен на плодах, гниению верхушки. Переизбыток удобрений. Если переборщить с подкормками, то верхние листья могут скрутиться в кольца и стать вялыми.

После определения возможных причин займитесь устранением проблемы.

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Скручиваются листья на помидорах - что можно сделать

Определив причину скрученных листочков, можно приступить к лечению. Если овощ страдает от недостаточного количества влаги, то прочтите, как поливать помидоры в жару. Летом грядки нужно увлажнять через 2-3 дня.

При чрезмерных поливах и затяжных дождях помидорный участок рекомендуется прикрыть пленкой с отверстиями для воздуха. Также при частых осадках из почвы вымываются питательные вещества, поэтому появляется смысл во внесении удобрений.

Если на грядки попала инфекция, то обработайте их от вредителей. Если не можете сами определить заболевание - используйте универсальные инсектициды для томатов. Однако в случае заражения помидор бактериозом овощи проще выкопать, чем лечить.

Иногда листья томатов скручиваются из-за дефицита кальция. В таком случае поможет подкормка кальциевой селитрой. 25 г вещества разведите в 10 литрах воды и полейте каждый куст.

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