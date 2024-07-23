Разбираемся, нужно ли выкапывать тюльпаны каждый год, зачем и как это делать.

Большинство любителей-садоводов не выкапывают тюльпаны вообще: цветут себе - да и цветут. Дикорастущие, действительно, можно не трогать, как минимум 5 лет, хотя некоторые могут спокойно расти на одном месте и дольше. Но, если цветение тюльпанов становится скудным, а особенно, если у вас сортовые цветы - то здесь уже другая история. Давайте разберемся, когда выкапывать тюльпаны, как это делать, как хранить луковицы и когда высаживать обратно на клумбу.

Зачем выкапывать тюльпаны

Время от времени даже дикорастущие тюльпаны нужно выкапывать, чтобы потом заново посадить. Дело в том, что после цветения луковица образует "деток" - несколько или одну. Со временем, если их не выкапывать, "детки"-луковицы углубляются в почву и начинают мельчать. Как результат, зацветают тюльпаны позже, цветение становится скудным, иногда и вовсе прекращается.

Поэтому, чтобы в новом сезоне тюльпаны порадовали пышным и ярким цветением, их выкапывают: дикорастущие - раз в 3-5 лет, сортовые - каждый год, чтобы не потерять сорт.

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Когда выкапывать тюльпаны на пересадку лучше всего и как их хранить

Выкапывают тюльпаны обычно в течение июля. Но лучше смотреть не на календарь, а на внешний вид цветов: если листья уже пожелтели и начали подсыхать - копайте. Это можно сделать и позже: главное, не потерять место, где находятся луковицы, так как в августе или начале сентября найти их будет труднее.

Можно ли тюльпаны выкопать сразу после цветения? Этого делать не советуют - нужно все-таки дождаться пожелтения и усыхания листьев. Что будет, если выкопать тюльпаны раньше срока? Луковица просто не успеет сформироваться и потеряет способность храниться до посадки, а, значит, и весь смысл выкапывания будет утерян.

Выкапывают тюльпаны в сухую погоду и лучше вилами, а не лопатой:

из земли достают луковицы вместе с детками, если еще есть листья и цветоносы, их срезают;

луковицы аккуратно очищают от старой чешуи, осматривают, больные и поврежденные вырасывают;

промывают под проточной водой, если есть возможность, в растворе марганцовки или фунгицида;

выкладывают в один слой в коробки или деревянные ящики, накрывают тонкой тканью или сеткой - чтобы на них не позарились вредители, и оставляют просушиться на несколько часов на свежем воздухе;

затем переносят в помещение и оставляют на 3-5 дней при температуре 20-25°С.

После этого нужно очистить луковицы от остатков чешуи и корней, отделить от деток, уложить в ящики тонким слоем и оставить до посадки в помещении при 17-20°С и влажности 60-70% (только не в погребе).

Высаживать обратно в грунт тюльпаны можно за 3 недели до наступления морозов, это примерно в октябре-ноябре.

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