Рассказываем, как обрезать лаванду в летний сезон и когда это делать, чтобы получить повторное цветение.

Лаванда - одно из любимых растений у садоводов. Она красивая, аккуратная, неприхотлива в уходе и довольно долго цветет. Из цветков лаванды получаются ароматные букеты, а лаванда в шкафу - отличное средство от моли. Главный момент в уходе за лавандой - это ее стрижка. Рассказываем, как и когда обрезать лаванду летом, чтобы и растению не навредить, и получить повторное цветение ближе к осени.

Когда можно обрезать лаванду

Лаванда подстригается трижды: весной, осенью и летом. По мнению садоводов, самая главная - это весенняя стрижка, летом и осенью их можно проигнорировать. Но если хотите еще раз увидеть цветение, то подстричь ее нужно и летом после первого - в июле-августе.

Не стоит дожидаться конца цветения, если хотите собрать ароматные букеты - нераскрывшиеся засушенные цветки будут стоять дольше. Лаванду, что отцвела, также сушат - из нее получаются отличные саше для отпугивания моли и придания аромата одежде.

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Как правильно обрезать лаванду летом

Лаванда бывает нескольких сортов, которые отличаются только высотой, окрасом цветов и продолжительностью цветения. Поэтому каких-то особенных правил в стрижке этого растения нет.

Летняя обрезка лаванды делается так:

сначала удаляют отцветшие соцветия и безлистные стебли - чтобы растение не тратило на них свои питательные вещества и это же стимулирует повторное цветение и рост;

затем срезают верхушки кустов - примерно на треть длины;

слегка поправляют стрижку, придавая кусту форму шара - это обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха внутри куста и снижает риск возникновения грибковых заболеваний.

Если цветок не стригли 2-3 года - можно обрезать чуть больше, чем на треть. Но при этом гужно быть осторожным, чтобы не обрезать растение слишком низко - можно повредить сосудистые пучки в стебле, нарушить питание куста и погубить его. Поэтому лучше срезать меньше, чем больше. Например, совсем маленьким кустикам будет достаточно прищипки верхушек.

Некоторые садоводы делают летнюю стрижку поэтапно, регулярно срезая отцветшие соцветия, но такой подход требует больше времени. Потому многие склоняются к тому, что лучше обрезать все за один раз - но грамотно.

Лучше всего обрезать лаванду днем - в это время в соцветиях самое высокое содержание эфирных масел и раны после обрезки быстро высыхают, что сводит к минимуму риск инфицирования.

Во влажные и дождливые дни лаванду, как и другие цветы и растения в саду, обрезать нельзя - влага, которая попадает на срезы, будет препятствовать восстановлению.

Для обрезки возьмите острый и чистый секатор или садовые ножницы, более профессиональный вариант - кусторез, он выручает, если кусты лаванды большие и их много. После обрезки растение нужно полить и по возможности внести удобрение для восстановления и роста.

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