К посадке малины нужно подходить ответственно.

Весеннее солнце уже вовсю согревает украинскую землю, а значит садоводы уже начали трудиться на своих участках. У растений есть свое правильное время посадки. Сегодня мы рассмотрим, как и когда садить малину.

Когда сажать малину для хорошего урожая

В апреле по лунному календарю не так много дат, когда лучше садить малину. Выбирайте 15, 19, 20, 23, 24 или 28 апреля. В целом стоит ориентироваться на температуру. Эти кусты высаживают в открытый грунт, когда прогреется земля. Обычно это время наступает с середины апреля до середины мая.

Также важно знать, как правильно садить малину, чтоб обеспечить ей все необходимые условия для роста.

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Начинать лучше с подготовки грунта. Подберите солнечный участок с ровной поверхностью. Там не должно быть сквозняков.

Важно учитывать, на каком расстоянии сажать малину - кусты будут сильно разрастаться и пересаживать их не желательно. Хорошим соседством будут яблони, розы или барбарис.

За несколько недель до посадки выкопайте ямки глубиной 40 см. Расстояние между ними должно составлять около метра. Также добавьте в них компост, помет, перегной или навоз.

Непосредственно перед посадкой в ямки можно добавить по стакану золы. Поместите кусты в углубления, и засыпьте корни землей. Затем хорошо полейте.

Полезным будет утеплить почву над корнями. Для этого используйте солому, опилки или торф. Первый урожай ожидайте на второй год после высадки, хотя есть сорта, которые порадуют вас ягодами уже в первый год.

Учитывая все эти нюансы, у вас не будет проблем с тем, как садить малину.

Ранее УНИАН рассказывал, когда сажать деревья весной.

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