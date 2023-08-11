Чем подкормить грушу во время созревания плодов, чтобы обеспечить ей здоровый рост и богатый урожай? Этот вопрос важен для каждого садовода.

Летние заботы о груше - ключ к обильному урожаю и вкусным плодам. Как подкормить грушу, чтобы она радовала вас сочными и сладкими плодами? Ответ на этот вопрос - в выборе правильных удобрений и подходящего времени для подкормки.

Какие удобрения любит груша - важные правила

Август - месяц, когда груша готовится к созреванию плодов. Важно знать, чем подкормить грушу во время плодоношения, чтобы обеспечить ей оптимальные условия для созревания.

Итак, одним из важных шагов является выбор правильной подкормки, содержащей микроэлементы и витамины. Это поможет усилить иммунитет дерева и защитить его от вредителей.

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Важно предоставить дереву комплексный набор питательных веществ, включающий азот, фосфор и калий. Однако когда дело доходит до молодых деревьев, особенно в августе, выбор удобрений становится еще более важным. Рекомендуется удобрение, богатое фосфором, чтобы способствовать развитию корней и подготовить дерево к зиме.

В августе грушу следует подкормить сульфатом калия и суперфосфатом. Для этого разведите 1,5 ст.л. средства в 10 литрах воды.

Совет. Данное удобрение можно использовать и для обработки яблонь.

Не забудьте и о древесной золе - груши ее очень любят. Просто добавьте 500 граммов золы на 10 литров воды и полейте дерево.

Совет. Если вам не хочется возиться с раствором золы, то можно использовать ее и в сухом виде - так тоже будет положительный результат.

Ранее УНИАН рассказывал, чем подкормить розы в июле, чтобы сад стал цветущим.

Теперь вы знаете, чем обработать грушу в августе, чтобы она порадовала вас королевским урожаем.

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