Летние заботы о груше - ключ к обильному урожаю и вкусным плодам. Как подкормить грушу, чтобы она радовала вас сочными и сладкими плодами? Ответ на этот вопрос - в выборе правильных удобрений и подходящего времени для подкормки.
Какие удобрения любит груша - важные правила
Август - месяц, когда груша готовится к созреванию плодов. Важно знать, чем подкормить грушу во время плодоношения, чтобы обеспечить ей оптимальные условия для созревания.
Итак, одним из важных шагов является выбор правильной подкормки, содержащей микроэлементы и витамины. Это поможет усилить иммунитет дерева и защитить его от вредителей.
Важно предоставить дереву комплексный набор питательных веществ, включающий азот, фосфор и калий. Однако когда дело доходит до молодых деревьев, особенно в августе, выбор удобрений становится еще более важным. Рекомендуется удобрение, богатое фосфором, чтобы способствовать развитию корней и подготовить дерево к зиме.
В августе грушу следует подкормить сульфатом калия и суперфосфатом. Для этого разведите 1,5 ст.л. средства в 10 литрах воды.
Совет. Данное удобрение можно использовать и для обработки яблонь.
Не забудьте и о древесной золе - груши ее очень любят. Просто добавьте 500 граммов золы на 10 литров воды и полейте дерево.
Совет. Если вам не хочется возиться с раствором золы, то можно использовать ее и в сухом виде - так тоже будет положительный результат.
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Теперь вы знаете, чем обработать грушу в августе, чтобы она порадовала вас королевским урожаем.