Опытные садоводы давно знают, что зола как удобрение для растений и деревьев является отличным вариантом. В ее составе есть микроэлементы и минералы, среди которых калий, магний и кальций. Все они полезны и необходимы для роста.
Как правильно удобрять золой
Золу можно купить или приготовить самостоятельно, если вы живете в частном доме. Чтобы ее получить нужно полностью сжечь уголь или древесину. Проверьте, чтобы в ней не было крупных кусочков или других примесей, которые навредят растениям.
Чтобы зола от угля как удобрение подошла для вашего огорода, у почвы должен быть низкий уровень pH, ведь она содержит щелочные элементы.
Как удобрять золой:
- распределите ее тонким слоем по почве;
- дождитесь дождя, чтоб она впиталась в землю;
- если вода смыла всю золу, то повторить процедуру.
Старайтесь не переусердствовать, чтобы не создать переизбыток щелочных элементов в грунте. Теперь рассмотрим для каких растений годится древесная зола как удобрение.
Что можно удобрять золой
Зола как удобрение на огороде подойдет не для всех растений. Все зависит от их потребности в микроэлементах.
Зола как удобрение для овощей лучше всего подходит трем группам:
- огурцам, помидорам, перцу, капусте и баклажанам;
- кабачкам, тыкве, арбузам и дыне;
- луку и чесноку.
Также она отлично подходит для деревьев. Яблони, груши, вишни, сливы, абрикосы и персики вознаградят вас хорошим урожаем. Как удобрять золой фруктовые деревья: рассыпьте ее вокруг ствола, но не слишком близко, чтоб не повредить корни.
Затем можно немного разворошить грунт лопатой и полить водой. Это ускорит весь процесс - поможет растворить питательные вещества и закрепить их в почве.
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