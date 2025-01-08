Золой можно удобрять фруктовые деревья и обычные растения.

Опытные садоводы давно знают, что зола как удобрение для растений и деревьев является отличным вариантом. В ее составе есть микроэлементы и минералы, среди которых калий, магний и кальций. Все они полезны и необходимы для роста.

Как правильно удобрять золой

Золу можно купить или приготовить самостоятельно, если вы живете в частном доме. Чтобы ее получить нужно полностью сжечь уголь или древесину. Проверьте, чтобы в ней не было крупных кусочков или других примесей, которые навредят растениям.

Чтобы зола от угля как удобрение подошла для вашего огорода, у почвы должен быть низкий уровень pH, ведь она содержит щелочные элементы.

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Как удобрять золой:

распределите ее тонким слоем по почве;

дождитесь дождя, чтоб она впиталась в землю;

если вода смыла всю золу, то повторить процедуру.

Старайтесь не переусердствовать, чтобы не создать переизбыток щелочных элементов в грунте. Теперь рассмотрим для каких растений годится древесная зола как удобрение.

Что можно удобрять золой

Зола как удобрение на огороде подойдет не для всех растений. Все зависит от их потребности в микроэлементах.

Зола как удобрение для овощей лучше всего подходит трем группам:

огурцам, помидорам, перцу, капусте и баклажанам;

кабачкам, тыкве, арбузам и дыне;

луку и чесноку.

Также она отлично подходит для деревьев. Яблони, груши, вишни, сливы, абрикосы и персики вознаградят вас хорошим урожаем. Как удобрять золой фруктовые деревья: рассыпьте ее вокруг ствола, но не слишком близко, чтоб не повредить корни.

Затем можно немного разворошить грунт лопатой и полить водой. Это ускорит весь процесс - поможет растворить питательные вещества и закрепить их в почве.

Ранее УНИАН рассказывал, как правильно хранить удобрения и какое лучше место для этого подойдет.

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