Можно очень просто сделать дорожки на даче - эконом-вариант приятно удивит.

Если у вас есть участок, и вы хотите сделать садовые дорожки своими руками с малыми затратами, да еще и такие, что спровоцируют зависть у соседей - для вас есть отличный бюджетный вариант, а главное - очень простой.

УНИАН также ранее писал, как быстро убрать мох на траве и газоне.

Из чего сделать дорожки на даче дешево и красиво

Вам нужно купить всего три компонента - песок, цемент и воду. Еще нужны будут пищевая пленка, канцелярский нож и газовая горелка. Также не помешают фантазия и наличие большого количества свободного времени - над такой работой нужно заморочиться.

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Как сделать дорожку на даче из цемента - инструкция

Все предельно просто, главное - придерживайтесь пропорций. Необходимо приготовить такой раствор:

3 порции песка;

1 порция цемента;

вода.

Добавляйте жидкость постепенно в смесь песка с цементом до консистенции густого раствора. Если хотите, чтобы ваши "камни" были не просто серыми, можно добавить краситель.

Красивые дорожки на даче - эконом-вариант

Укладывайте порции цемента в пищевую пленку, плотно заворачивайте и формируйте "камни". Постарайтесь сделать цементные "булыжники" как можно более плоскими - по ним будет намного удобнее ходить, чем по округлым.

Все, мы уже на финишной прямой. Уложите "камни" на дорожку - если она вытаптывалась годами, то просто наметьте бордюры, уложив доски, и подсыпьте песок, чтобы выровнять поверхность. Если же дорожка новая, нужно будет выкопать траншею, засыпать песком, залить водой, а потом хорошенько все утрамбовать.

Уложенные "булыжники" оставьте на несколько дней застывать. Потом снимите с них пленку канцелярским ножом. Ту часть пленки, которую не удалось снять, обожгите газовой горелкой. После этого нужно смешать сухие песок и щебень и этой массой засыпать швы между "булыжниками".

Как сделать садовые дорожки своими руками дешево и красиво, мы с вами разобрались. Но можно пойти более простым путем, если нет времени заморачиваться над внешним видом дорожек - использовать мелкие камни. Сразу же стоит обратить внимание на огромный минус таких дорожек - со временем через камешки будет пробиваться трава, и вырывать ее будет очень неудобно.

Что лучше для дорожек - щебень или гравий

Если вам нужна дорожка, которая будет создана скорее для красоты, чем для передвижения - тогда используйте гравий.

Более прочный материал - щебенка. По ней вы сможете в случае надобности спокойно провезти тяжелый груз и ничего с ней не случится, а вот гравийная может вскоре просесть.

Когда выберете подходящий вам камень, можно сделать эконом-вариант садовой дорожки. Просто выкопайте траншею на территории, на которой будет дорожка, уложите на дно пленку, потом положите смесь песка и щебня/гравия, а сверху - только выбранный вами камень.

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