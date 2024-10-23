Посевной календарь подскажет, чем и когда заняться на участке в 2025 году.

Огородники часто ориентируются на Луну при планировании работы на участке. Наш спутник оказывает большое влияние на Землю и все живые организмы. Растения тоже подвержены лунному воздействию.

Посевной календарь на 2025 год незаменим для любого садовода. Он подскажет самые плодородные дни года для различных посевов, а также предупредит о датах, когда лучше отложить любую работу.

Как составляется лунный посевной календарь

Календарь огородника учитывает фазу Луны и знак Зодиака, в котором находится спутник.

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Многими дачниками замечено, что в растущую Луну можно сажать и пересаживать саженцы, поскольку быстрее заживают раны на корнях. А в убывающую Луну можно обрезать наземные части. В новолуние и полнолуние с растениями лучше не работать, поскольку они становятся уязвимыми. Такие дни в таблице всегда отмечены как неплодородные.

Знак Зодиака также влияет на урожайность и рост растения. Наиболее плодородными считаются знаки Рыбы, Телец, Скорпион, Козерог и Рак. Самые худшие знаки для земледелия - Овен, Стрелец и Лев.

Посевной календарь на 2025 год - таблица плодородных дней

Январь

Самыми удачными для посева будут 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28, 31 число. В январе растения выращивают только на подоконнике и в теплицах. Также можно заняться уборкой участка, защитой от грызунов, снегозадержанием.

Февраль

Во второй месяц 2025 года плодородными считаются 1, 4, 5, 8-10, 18-19, 23-24, 27 число. В конце зимы уже пора готовиться к посевам - осмотреть и замочить семена, подготовить черенки и саженцы деревьев, заготавливать субстрат.

Март

С наступлением весны можно высаживать ранние цветы, зелень и рассаду овощей. Рекомендуемые даты - 3-5, 8-9, 17-19, 22-24, 27-28, 31 марта. В этом месяце стоит перекопать и удобрить почву, подготовить субстрат, накрыть почву от морозов. В начале месяца стоит обрезать деревья, пока они окончательно не проснулись.

Апрель

В этом месяце набирают обороты посевные работы. Дачники выращивают рассаду, высаживают саженцы деревьев и кустов, сеют семена холодостойких культур. Почву перекапывают и удобряют. В саду проводят первые обработки от вредителей и болезней, а также весенние прививки. Плодородные дни в апреле 2025 года - 1, 4-5, 14-15, 19-20, 23-24, 28 число.

Май

Лунный календарь огородника рекомендует для посевов 1-3, 11, 16-17, 21-22, 25-26, 29-30 число. Это, пожалуй, самый занятый месяц. Полным ходом продолжаются посевы и пересадки. Начинают сажать картошку. Важно успеть опрыскать и удобрить сад до цветения деревьев. В конце месяца уже можно собрать первый урожай зелени. Рекомендуется развесить по всему участку скворечники, чтобы привлечь птиц - врагов вредителей сада.

Июнь

Удачными для посадок считаются такие даты - 7-9, 12-14, 17-18, 21-22, 26 число. Пришла пора ухода за посевами - внесения удобрений, полива, прореживания всходов. В саду обрезают и белят деревья, проводят обработку от вредителей. Можно собирать урожай ранних культур.

Июль

Удачными для посева считаются 4-6, 9, 11, 14-15, 18-20, 23 число. Работы на участке не так много. Растения больше всего нуждаются в поливе и защите от солнца. Пора избавляться от сорняков и вредителей на участке.

Август

Самые плодородные дни августа - 1-2, 6-7, 10-12, 15-16, 19-20, 28-30 число. В конце лета пора собирать урожай овощей и выкапывать картошку. А ещё не дозревшие растения подкармливают и подвязывают. Свободные грядки можно засеять сидератами.

Сентябрь

Для посевов хорошо подходят 2-4, 8, 11-12, 15-16, 25-26, 30 число. Продолжается сбор урожая, а также луковиц и семян. Посевной календарь рекомендует уделить внимание обрезке деревьев и кустарников. Свободные грядки можно перекопать и удобрить.

Октябрь

В октябре сажать озимые и тепличные культуры рекомендуется 1, 4-5, 8-9, 13-14, 22-23, 27-28 числа. В саду можно посадить саженцы кустов и деревьев, на клумбе - многолетние цветы. Важно убрать участок от мусора и перепахать, а из опавших листьев сделать компост.

Ноябрь

Лучшие дни для посадок в ноябре 2025 года - 1-2, 6, 9-10, 18-19, 23-25, 28-29 число. В последний месяц осени дачники укрывают растения от морозов, а также белят деревья. Когда начнутся заморозки, можно собирать побеги для прививок.

Декабрь

Плодородными считаются 2-3, 6-7, 15-17, 21-22, 25-26, 30-31 декабря 2025 года. Важно сделать защиту многолетних растений от морозов. На огороде дачники проводят снегозадержание.

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