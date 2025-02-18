Это можно сделать, но при этом садоводы объяснили, что с этим процессом не так.

Можно ли вырастить яблоню из семени? Да, можно, но вопрос в том, стоит ли это делать. Это не самый простой и быстрый способ выращивания плодовых деревьев, а результат будет непредсказуемым, пишет Homes & Gardens.

Фермер в третьем поколении из Frecon Farms в Пенсильвании Стив Фрекон утверждает, что вырастить "предсказуемо качественное яблоко" из семени "практически невозможно". Он объясняет, что семена яблок, которые мы едим (например, Honeycrisp или Gala), содержат генетический материал более 6 800 сортов, включая множество безымянных.

Подобно тому, как ребенок — это не клон родителей, а сочетание их генов и предков, семя яблока также несет смешанную генетику.

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Это значит, что вероятность того, что дерево даст те же яблоки, что вы съели, крайне мала. Более того, плоды могут оказаться несъедобными. Учитывая, что на первый урожай может уйти 7–10 лет, не стоит выращивать яблоню из семени, если вы хотите получать стабильные, вкусные яблоки каждый год.

Тем не менее, такой способ может стать интересным экспериментом.

Как вырастить яблоню из семени: 5 шагов

Если вы всё же хотите попробовать, следуйте этим пяти шагам, чтобы повысить свои шансы на успех.

1. Высушите семена

После извлечения семян из яблока их нужно очистить и высушить. Аккуратно удалите остатки мякоти и разложите семена на несколько дней для просушки. Лучше взять несколько семян от разных яблок — так выше шанс, что хотя бы некоторые из них прорастут.

2. Проведите стратификацию

Яблочные семена нуждаются в холоде, чтобы "проснуться" и начать прорастать. В природе они проходят этот этап зимой, но дома его можно имитировать, поместив семена в холодильник.

Эксперт по деревьям Лиза Тадевальдт рекомендует завернуть семена в увлажнённые бумажные полотенца, поместить их в герметичный контейнер или пакет и оставить в холодильнике, проверяя их каждые несколько дней, чтобы полотенца оставались влажными.

Проращивание может занять от 2 недель до 3 месяцев. Не все семена дадут ростки, а вероятность успешного прорастания составляет около 30%.

3. Посадите проросшее семя

Когда появятся первые ростки, пересадите семена в горшки с хорошо дренированной почвой. Заполните горшок почвенной смесью. Сделайте небольшую ямку, глубина которой в 2 раза больше длины семени. Осторожно поместите семя в лунку, слегка присыпьте землёй и полейте.

4. Обеспечьте свет и тепло

Горшок с проростками поставьте в светлое и тёплое место, например, на подоконник или в теплицу.

Стив Фрекон советует поддерживать температуру почвы на уровне 4–10°C (40–50°F). Если температура в помещении около 20°C (68°F), то и почва будет в подходящем диапазоне.

Для роста яблоням нужно около 12 часов яркого рассеянного света в день. Избегайте прямых солнечных лучей и при необходимости используйте фитолампы.

Регулярно проверяйте уровень влаги в почве, ведь земля должна оставаться влажной, но не переувлажнённой. Если почва слишком мокрая — семена сгниют, если слишком сухая — не прорастут.

5. Пересадите в открытый грунт

Когда у сеянца появятся первые листья, продолжайте поддерживать его влажность и освещение. После появления нескольких настоящих листьев можно пересадить саженец в больший горшок или прохладную теплицу.

Когда молодое деревце достигнет 30 см и начнёт формировать кору, его можно высаживать в открытый грунт. Это происходит через 6–12 месяцев после посадки. Но выберите для этого подходящее, солнечное место с достаточным пространством (6 метров в диаметре) и с хорошим дренажем — избыток влаги может привести к загниванию корней.

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