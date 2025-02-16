Томаты из этих семян вырастают крупными и сочными.

Помидоры давно входят в список самых распространенных для самостоятельного выращивания культур. Даже начинающие дачники смогут на своем участке сделать несколько грядок с томатами - эта культура не особенно требовательна в уходе. Ультраранние сорта помидоров дают урожай уже через три месяца. Какие в Украине есть самые высокоурожайные сорта томатов для теплиц - читайте далее в материале.

Какие помидоры самые скороспелые - список подходящих культур

Выбрать томаты для посадки - задача не из простых, потому что сортов и видов этого растения существует великое множество. Помидоры могут иметь разные формы, размеры, вкусы и даже оттенки. Если высадить раннеспелые помидоры в теплицу в марте, то уже к началу лета сможете собрать первый урожай.

Самые урожайные сорта томатов для теплиц, которые можно купить в Украине, это:

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Ронда - крупные плоды ярко-красного цвета, высокая устойчивость к нематодам, фузариозу, прекрасно растут в теплице с ранней весны до заморозков. Срок созревания - от 60 до 75 дней.

- крупные плоды ярко-красного цвета, высокая устойчивость к нематодам, фузариозу, прекрасно растут в теплице с ранней весны до заморозков. Срок созревания - от 60 до 75 дней. Толстой F1 - многие огородники считают, что нет лучше сорта томатов для теплиц в Украине, чем Толстой. Плотные и сладкие помидоры, которые можно срывать кистями. Отлично подходят для закруток и маринования. Если сорвать их зелеными и оставить на хранение, томаты дозреют самостоятельно.

- многие огородники считают, что нет лучше сорта томатов для теплиц в Украине, чем Толстой. Плотные и сладкие помидоры, которые можно срывать кистями. Отлично подходят для закруток и маринования. Если сорвать их зелеными и оставить на хранение, томаты дозреют самостоятельно. Дейзи - томаты созревают уже через полтора-два месяца, имеют розово-алый оттенок. Сам куст в высоту, при выращивании в теплице, может быть до двух метров в высоту. Считается идеальным сортом для употребления в свежем виде или производства сока.

- томаты созревают уже через полтора-два месяца, имеют розово-алый оттенок. Сам куст в высоту, при выращивании в теплице, может быть до двух метров в высоту. Считается идеальным сортом для употребления в свежем виде или производства сока. Бобкат F1 - можно высаживать и рассадным методом, и семенами. Первый урожай будет через 60-65 дней. Широкие и крупные листья защищают плоды от солнечных лучей, так что, томаты не страдают от ультрафиолета. У сорта "Бобкат" очень ярко выраженный аромат, а также высокая устойчивость к болезням.

- можно высаживать и рассадным методом, и семенами. Первый урожай будет через 60-65 дней. Широкие и крупные листья защищают плоды от солнечных лучей, так что, томаты не страдают от ультрафиолета. У сорта "Бобкат" очень ярко выраженный аромат, а также высокая устойчивость к болезням. Махитос - урожай можно будет собрать через 60-70 дней после высадки рассады в теплицу. Помидоры этого сорта необходимо подвязывать и пасынковать, тогда вы сможете насладиться плодами несколько раз за сезон. Достоинство сорта в том, что он невосприимчив к болезням, жаре и холоду, а плоды не склонны растрескиваться.

- урожай можно будет собрать через 60-70 дней после высадки рассады в теплицу. Помидоры этого сорта необходимо подвязывать и пасынковать, тогда вы сможете насладиться плодами несколько раз за сезон. Достоинство сорта в том, что он невосприимчив к болезням, жаре и холоду, а плоды не склонны растрескиваться. Полбиг - идеальный вариант, если вы хотите не только употреблять томаты в свежем виде, но и квасить, и консервировать, и делать соусы, и готовить салаты. Абсолютно нетребовательный сорт - в теплице растет практически самостоятельно, выдерживая любые перепады температуры. Кроме того, обладает очень высокой урожайностью.

- идеальный вариант, если вы хотите не только употреблять томаты в свежем виде, но и квасить, и консервировать, и делать соусы, и готовить салаты. Абсолютно нетребовательный сорт - в теплице растет практически самостоятельно, выдерживая любые перепады температуры. Кроме того, обладает очень высокой урожайностью. Солероссо - рассада помидоров такого сорта даст плоды уже через два месяца. Куст небольшой - до полуметра в высоту, хорошо растет и в теплице, и на открытой местности. Солероссо универсален - из таких томатов можно делать соусы, их получится консервировать и есть в свежем виде. Такие преимущество данного сорта в том, что он устойчив к многим заболеваниям и резким перепадам температуры.

Если вы не можете определиться, какой томат собирают быстрее всего, то попробуйте рассмотреть для себя сорт Дейзи, плоды которого будут готовы к употреблению через 50-60 дней после высадки в теплицу.

Также, выбирая лучшие ранние сорта томатов для теплиц, сообразите, как вы потом будете использовать собранный урожай - стоит помнить, что одни сорта лучше подходят для консервации, другие - для употребления в свежем виде, а третьи и вовсе могут быть универсальными.

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