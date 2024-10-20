Обязательно укройте молодую яблоню на зиму, чтобы получить хороший урожай в следующем году.

Молодые яблони и другие плодовые деревья нуждаются в защите от морозов. Если не укрыть саженцы, то они могут отморозить плодоносные почки или совсем погибнуть. Утепление также поможет защитить сад от грызунов, которые в нём зимуют. Мы расскажем, как укрыть яблоню на зиму для безопасной зимовки.

Когда укрывать яблони на зиму

Не спешите утеплять сад. Если накрыть саженцы слишком рано, то жизненный цикл растения нарушится. Перед тем, как укрыть молодую яблоню на зиму, дождитесь стабильных заморозков. В течение нескольких дней температура должна опускаться до -5° и ниже. Обычно такая погода наступает во второй половине ноября.

Чем укрыть яблоню от морозов

Начните подготовку к зиме с мульчирования почвы вокруг саженцев. Посыпьте приствольные круги опилками, древесной корой, соломой или торфом. Толщина материала должна составлять примерно 20 см.

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Затем нужно сделать укрытие самой яблони. Если саженец посажен в этом году, то ему нужна серьезная защита. В первую очередь защитите прикорневую шейку - самую близкую к земле часть ствола. Обмотайте её сложенным в несколько слоев материалом, а сверху защитите мягким металлом или мелкой сеткой.

Также для защиты от грызунов можно использовать обычную пластиковую бутылку. Отрежьте горлышко и дно, а саму тару разрежьте сбоку. Оберните ствол яблони и закрепите скотчем.

Саму яблоню замотайте снизу доверху. Покрывной материал закрепите веревками или скотчем.

Если яблоня растет на участке не первый год, то укрытие может быть не таким серьезным. В таком случае можно оставить открытой крону. У таких саженцев защищаем только участок ствола до первых веток. Сложите материал в 4 слоя и обмотайте вокруг яблони. Закрепите сверху веревкой, шпагатом или сеткой.

Если говорить о материале, то есть несколько вариантов, чем можно обмотать яблони на зиму. Это может быть агроволокно, мешковина, спанбонд.

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