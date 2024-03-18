Узнайте, что можно посадить рядом с капустой, чтобы собрать крупные и сочные кочаны.

Смешанные посадки - это распространенный метод, который используют многие дачники. Во-первых, позволяет сэкономить место, если его на участке немного, а хочется посадить много разных культур. Во-вторых, помогает защитить растения от болезней и вредителей - они помогают друг другу бороться с такими проблемами.

Что сажать рядом с капустой - подходящие культуры

Для того чтобы правильно организовать соседство, важно понимать, можно ли сажать перец рядом с капустой или другие культуры, которые часто выращивают украинцы на своих участках. Опытные огородники называют 4 самых удачных растения:

укроп - защищает от гусениц, дарит кочанам капусты необычный приятный привкус;

- защищает от гусениц, дарит кочанам капусты необычный приятный привкус; свекла - поддерживают и питают друг друга на биохимическом уровне;

- поддерживают и питают друг друга на биохимическом уровне; сельдерей - отпугивает крестоцветных блошек;

- отпугивает крестоцветных блошек; мята и полынь - перебивают своим ароматом обоняние насекомых, из-за чего те не попадают на капусту.

Также полезны и бархатцы рядом с капустой - они не только визуально улучшат внешний вид грядок, но и отпугнут вредителей, таких как: белянка, минирующая моль, бабочка, медведка и тля, а также защитят капусту от нематоды и грибка.

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Что касается того, можно ли сажать лук рядом с капустой, садоводы не рекомендуют этого делать - у лука и капусты разные режимы полива и методы ухода, поэтому растения будут страдать рядом друг с другом.

Можно ли помидоры сажать рядом с капустой

К сожалению, томаты и капусту атакуют одни и те же вредители, поэтому их не рекомендуется высаживать на одной грядке, даже если чередовать сезоны. Овощи плохо себя чувствуют рядом друг с другом, поэтому если вы пытаетесь понять, что можно посадить рядом с капустой в открытом грунте, то это точно не должна быть капуста. Единственное исключение - высадить культуры рядом в теплице, но тогда между ними должна быть мембрана из полиэтиленовой пленки.

Можно ли сажать кабачки рядом с капустой

Кабачки "дружат с капустой" - им подходят одинаковые предшественники в севообороте: зерновые, сидераты, лук. Обеим культурам нужен практически одинаковый полив и уход, а для того чтобы сохранить влагу, можно просто мульчировать почву. Если вы посадите на одной грядке кабачки и капусту, а между рядами высадите календулу или бархатцы, то получите не только шикарный урожай, но и не будете вынуждены постоянно бороться с вредителями - растения справятся с ними сами.

Можно ли сажать горох рядом с капустой

Такое соседство считается удачным, потому что благодаря этим двум растениям, развивающимся рядом, у вас всегда будет шикарный урожай и первой, и второй культуры. Кроме того, растения семейства капустных защищают корни бобовых от гнилостных заболеваний, а если вы посадите рядом с горохом не белокочанную, а пекинскую капусту, то получите слегка сладковатый овощ с интересным вкусом.

Что нельзя сажать рядом с капустой - строгие запреты

Когда вы разобрались с тем, что посадить рядом с капустой, важно знать и о запрещенных культурах, иначе вы устанете бороться с болезнями и вредителями, а то и вовсе останетесь без урожая. К нежелательным соседям для капусты огородники относят:

сельдерей - отпугивает блошек, но "притягивает" бабочку-капустницу;

- отпугивает блошек, но "притягивает" бабочку-капустницу; другие виды капусты, рукколу, хрен, горчицу, редис, кольраби, брюкву, кресс-салат - страдают от одних и тех же заболеваний, а такая "витаминная бомба" привлечет насекомых;

- страдают от одних и тех же заболеваний, а такая "витаминная бомба" привлечет насекомых; редис, морковь, пастернак, тмин - привлекают моль и бабочек-белянок;

- привлекают моль и бабочек-белянок; шпинат - забирает из почвы всю влагу.

Помните о том, что растения на грядке могут быть как помощниками друг другу, так и конкурентами - забирать полезные вещества, вытеснять, затенять, а также отбирать питательные вещества из земли. Именно поэтому важно знать о том, что можно сажать рядом с капустой, а что нельзя - это сэкономит и время, и силы.

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