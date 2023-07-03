Июль - помидорный сезон. Томаты созревают не только на прилавках рынков, но и на грядках. Ходи себе да собирай. Увы, это не совсем так - чтобы кустики давали богатый урожай их и сейчас нужно поливать и немного подкормить. Рассказываем, чем опрыскать помидоры во время цветения и плодоношения и как обойтись без "химии".
- Что делать с помидорами в июле - 3 обязательных дела
- Чем опрыскать помидоры во время цветения и плодоношения
- Чем подкормить помидоры в июле во время плодоношения
Что делать с помидорами в июле - 3 обязательных дела
- Пасынкуйте помидоры
На кустиках томатов нужно время от времени убирать лишние листья и пасынки - чтобы растение тратило силу на плоды, а не на зелень. Поэтому следует удалять все новые пасынки и нижние листья, а также пожелтевшие и массивные возле основания кисти с плодами.
- Окучивайте кусты
Это нужно для того, чтобы растения были крепкими и могли выдержать вес плодов. Поэтому время от времени (по мере оседания грунта) нагребайте на стебли 15-20 см земли.
- Поливайте помидоры и рыхлите почву
Томаты очень любят капельный полив - даже самый простенький, сделанный из пластиковых бутылок. Но если такой организовать нет возможности, то поливайте обычным способом, из кружки под корень.
Поливать кусты помидоров с плодами нужно 1-2 раза в неделю, для одного куста нужно 4-5 л воды.
Если грядки замульчированные, то почва под ними высыхает медленнее, поэтому поливать нужно реже - для этого перед поливом просто проверьте, насколько она влажная.
Ранее мы рассказывали, как часто и правильно поливать помидоры и как ухаживать за помидорами в жару.
Не забывайте рыхлить землю под кустиками - чтобы к корням попадал воздух. Делайте это раз в неделю.
Чем опрыскать помидоры во время цветения и плодоношения
В июле томаты не только цветут, но еще и плодоносят, поэтому защищать их от всяких болячек и напастей лучше народными средствами, то есть, без "химии".
Для этого используют раствор молочной сыворотки - она создает на листиках тончайшую пленку и таким образом не дает размножаться микроорганизмам.
Раствор готовится так: 1 л сыворотки + 3 л воды.
Смешайте и обрабатывайте помидоры через 10 дней. После дождя нужно повторить - он может смыть раствор.
В третьей декаде июля томаты нужно защитить от фитофторы и бурой пятнистости. Для этого их можно опрыскать 1%-м раствором бордоской жидкости.
Совет: в случае, если обнаружили несколько поврежденных фитофторозом листиков, их нужно удалить и сжечь.
Против медведки, проволочника и других вредителей помогут регулярные осмотры растений и отлов с помощью приманок.
Чем подкормить помидоры в июле во время плодоношения
Подкармливать томаты нужно не только до того, как появятся первые помидорчики, но и после - чтобы они продолжали давать хороший урожай.
Хорошо зарекомендовала себя подкормка для помидоров из молочной сыворотки:
2 л сыворотки + 10 л воды, размешать + 2 ст. л. древесной золы + 10 капель йода.
Для одного кустика нужно 0,5 л такой смеси, поливать - под корень.
Совет: чтобы привлечь пчел и других опыляющих насекомых к помидорам, посадите рядом растения-медоносы. Или же используйте другую хитрость: опрыскайте цветочки сахарным сиропом - 1 ст. л. сахара на 1 л воды.
И еще один важный момент: регулярно собирайте плоды по мере их созревания - чтобы они уже не тратили силы на зрелые, а делали новые завязи. Иногда срывают не только спелые, но и бурые томаты - они прекрасно дозревают на подоконнике или балконе.