Чем подкормить томаты в июле и что еще нужно успеть с ними сделать.

Июль - помидорный сезон. Томаты созревают не только на прилавках рынков, но и на грядках. Ходи себе да собирай. Увы, это не совсем так - чтобы кустики давали богатый урожай их и сейчас нужно поливать и немного подкормить. Рассказываем, чем опрыскать помидоры во время цветения и плодоношения и как обойтись без "химии".

Что делать с помидорами в июле - 3 обязательных дела

Пасынкуйте помидоры

На кустиках томатов нужно время от времени убирать лишние листья и пасынки - чтобы растение тратило силу на плоды, а не на зелень. Поэтому следует удалять все новые пасынки и нижние листья, а также пожелтевшие и массивные возле основания кисти с плодами.

Окучивайте кусты

Это нужно для того, чтобы растения были крепкими и могли выдержать вес плодов. Поэтому время от времени (по мере оседания грунта) нагребайте на стебли 15-20 см земли.

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Поливайте помидоры и рыхлите почву

Томаты очень любят капельный полив - даже самый простенький, сделанный из пластиковых бутылок. Но если такой организовать нет возможности, то поливайте обычным способом, из кружки под корень.

Поливать кусты помидоров с плодами нужно 1-2 раза в неделю, для одного куста нужно 4-5 л воды.

Если грядки замульчированные, то почва под ними высыхает медленнее, поэтому поливать нужно реже - для этого перед поливом просто проверьте, насколько она влажная.

Ранее мы рассказывали, как часто и правильно поливать помидоры и как ухаживать за помидорами в жару.

Не забывайте рыхлить землю под кустиками - чтобы к корням попадал воздух. Делайте это раз в неделю.

Чем опрыскать помидоры во время цветения и плодоношения

В июле томаты не только цветут, но еще и плодоносят, поэтому защищать их от всяких болячек и напастей лучше народными средствами, то есть, без "химии".

Для этого используют раствор молочной сыворотки - она создает на листиках тончайшую пленку и таким образом не дает размножаться микроорганизмам.

Раствор готовится так: 1 л сыворотки + 3 л воды.

Смешайте и обрабатывайте помидоры через 10 дней. После дождя нужно повторить - он может смыть раствор.

В третьей декаде июля томаты нужно защитить от фитофторы и бурой пятнистости. Для этого их можно опрыскать 1%-м раствором бордоской жидкости.

Совет: в случае, если обнаружили несколько поврежденных фитофторозом листиков, их нужно удалить и сжечь.

Против медведки, проволочника и других вредителей помогут регулярные осмотры растений и отлов с помощью приманок.

Чем подкормить помидоры в июле во время плодоношения

Подкармливать томаты нужно не только до того, как появятся первые помидорчики, но и после - чтобы они продолжали давать хороший урожай.

Хорошо зарекомендовала себя подкормка для помидоров из молочной сыворотки:

2 л сыворотки + 10 л воды, размешать + 2 ст. л. древесной золы + 10 капель йода.

Для одного кустика нужно 0,5 л такой смеси, поливать - под корень.

Совет: чтобы привлечь пчел и других опыляющих насекомых к помидорам, посадите рядом растения-медоносы. Или же используйте другую хитрость: опрыскайте цветочки сахарным сиропом - 1 ст. л. сахара на 1 л воды.

И еще один важный момент: регулярно собирайте плоды по мере их созревания - чтобы они уже не тратили силы на зрелые, а делали новые завязи. Иногда срывают не только спелые, но и бурые томаты - они прекрасно дозревают на подоконнике или балконе.

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