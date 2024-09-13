Разбираемся, что можно сажать под зиму из овощей и зелени и когда это делать, чтобы собрать урожай на 2-3 недели раньше.

Зимняя посадка овощей и зелени на огороде - довольно выгодное дело. В первую очередь, так можно получить ранний урожай: семена, посаженные накануне зимы, закаляются и активнее идут в рост. Рассказываем, что посеять под зиму до наступления первых заморозков, а что - после..

Что можно посадить под зиму в открытый грунт

Зимний подсев делают в сентябре-октябре. Такая посадка овощей и зелени позволяет получить урожай примерно на 2-3 недели раньше, чем обычно, а сами растения вырастают более крепкими и здоровыми.

Правда, недостатки тоже есть. Если погода долгое время будет оставаться аномально теплой, то есть риск, что семена прорастут и погибнут при минусовой температуре. Здесь уже придется ломать голову, как и чем укрывать проросшие посадки. Кроме этого, весенний паводок может затопить участок - тогда большинство растений также погибнут. Поэтому перед посадкой нужно учесть и по возможности минимизировать риски:

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выбирать участки, где не будет застаиваться вода и залеживаться снег;

бороздки под посев делать более глубокими, чем обычно;

сажать наиболее крупные семена - чтобы точно проросли.

Итак, что можно посеять под зиму:

чеснок;

лук (севок);

укроп;

петрушку;

морковь;

свеклу;

редиску;

салат;

щавель;

пастернак.

Эти культуры холодоустойчивы и довольно неприхотливы.

Посадка чеснока под зиму

Многие огородники высаживают озимый чеснок - за 2-3 недели до наступления холодов. Сажают на глубину 3-5 см и на расстоянии 5-10 см. Перед посадкой зубчики чеснока советуют продезинфицировать в течение 2-3 часов - например, в растворе медного купороса (берут 1 ст. л. на 10 л воды).

Ранее мы рассказывали, после чего сажать чеснок под зиму и где его лучше не сажать.

Посадка лука под зиму

Лук-севок - еще одна популярная культура для посадки под зиму. Его сажают на глубину не более 3 см, иначе посадочный материал может начать подгнивать. Грядки перед посевом можно пролить раствором медного купороса, как говорили выше.

Посадить нужно до начала заморозков в прохладную и сухую погоду.

Посадка укропа и петрушки под зиму

Укроп сеют как можно позже, чтобы семена не проросли (прорастают они при +3°С) - лучше это делать после первых небольших заморозков.

Семена сеют в почву, присыпают мерзлой землей. Глубина посадки - 2 см, при этом семян нужно посеять больше, чем весной - примерно на 25%, так как не все взойдут.

С семенами петрушки нужно "поиграться" - прорастить их перед посадкой. Для этого семена оборачивают влажной тканью (можно марлей) и кладут на нижнюю полку холодильника. Высаживают в грунт через неделю - на глубину не более 1 см, расстояние между кустиками 3 см. Как и в случае с укропом, семян петрушки осенью нужно посеять больше, чем весной, примерно на треть, так как взойдут не все.

Высевают петрушку, когда температура воздуха будет стабильно держаться около 0°С.

Посадка моркови под зиму

Морковь сеют в слегка подмерзшую землю - нужно исключить вероятность возвратной оттепели, так как в этом случае всходы могут погибнуть. Сажают овощ в заранее подготовленные бороздки - их следует сделать где-то за месяц до посева и укрыть пленкой. Ранее мы подробно расказывали, когда сеять морковь под зиму и как это делать.

Для осеннего посева берут на 20% больше семян моркови, чем весной - сеют на глубину 5 см, присыпают сухой землей с песком или торфом.

Посадка свеклы под зиму

Как и в случае с морковью, при посаде свеклы нужно угадать правильное время - семена прорастают уже при +4°С.

Сеют свеклу под зиму при температуре воздуха не ниже -5°C в сухой грунт. Бороздки делают глубиной 3-4 см, сверху семена засыпают рыхлым грунтом с добавлением песка и компоста. После этого утрамбовывают.

Посадка редиса под зиму

Высевают, когда температура воздуха установится в районе 0°С градусов, уже не предвидится оттепелей и установится достаточно холодная погода.

Перед посевом семена редиса можно обеззаразить, сажают на глубину около 5 см.

Посадка салата под зиму

Салат высевают в чуть подмерзшую почву, когда температура будет на 0°C. Углубляют семена примерно на 1,5 см, сажают на расстоянии около 10 см.

Посадка щавеля под зиму

Семена щавеля высевают поздней осенью, когда уже наступают первые заморозки.

Сажают на глубину 1,5 см, расстояние между семенами - по 5 см. Почву уплотняют граблями.

Посадка пастернака под зиму

Пастернак - также одна из самых неприхотливых культур, поэтому его можно высаживать на зиму.

Сеют пастернак в слегка подмерзшую почву, в лунки глубиной 2-3 см. Расстояние между ними должно составлять не менее 10 см.

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