Разбираемся, как сеять петрушку на зиму, когда и зачем это делать - плюсы и минусы этого метода.

Многие огородники сеют культуры под зиму - это позволяет получить урожай на 2-3 недели раньше обычного. Конечно, при условии, что "звезды сойдутся" - не будет аномального похолодания и потепления, паводка, засухи и других проблем. Давайте разберемся, можно ли сеять петрушку на зиму, когда и как это делать.

Когда сажать петрушку на зиму и зачем это делать

Посадка петрушки на зиму популярна у огородников по ряду причин. В первую очередь - свежую зелень можно получить намного раньше, чем если бы ее посадили весной. Посчитайте сами: петрушке, чтобы взойти нужно 2-4 недели, плюс неделя, чтобы она подросла.

Есть, конечно, и минусы подзимнего посева - трудно угадать, когда можно сеять петрушку. К примеру, если осень будет очень теплой, то семена могут прорасти, а потом, когда ударят морозы, они погибнут.

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Когда сеять петрушку под зиму? Сеять советуют как можно позже и ориентироваться не на календарь, а на погоду.

Если начались ночные заморозки и температура ночью опускается до -2-3°С, земля покрылась коркой, то можно сеять.

Это период примерно с середины октября до середины ноября.

Как сеять петрушку на зиму

Сажать петрушку лучше всего там, где до этого росли лук, картофель, помидоры или капуста. Также важно выбрать такой участок, где обычно зимой много снега, но вместе с тем место должно быть солнечным и приподнятым. Грядку хорошо сдобрить перегноем.

Сажают петрушку так:

делают бороздки глубиной приблизительно 3 см;

сеют в них семена - для этого выбирают наиболее крупные и сеют в 2 раза больше нормы, так как взойдут не все, также часто на упаковке с семенами указывают, что семена годятся для подзимнего посева;

засыпают грядки землей с песком и торфом.

Замачивать семена перед посевом и поливать грядки не нужно - иначе они взойдут быстрее, чем следует, и могут погибнуть. Накрывать грядки также не рекомендуют по этой же причине.

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