Чеснок под зиму нужно сажать не там, где освободились грядки, а там, где он будет расти крупным.

Многие огородники сажают озимый чеснок, чтобы раньше собрать урожай. Но важно понимать, что не после любого овоща или зелени он будет расти. Рассказываем, После каких культур нельзя сажать чеснок под зиму и где он даст отличный урожай.

После чего нельзя сажать озимый чеснок

Итак, где нельзя сажать чеснок под зиму:

После чеснока

Большинство огородников с опытом знают, что чеснок нельзя высаживать два года подряд на одном и том же месте. Овощ вырастет мелким и будет безвкусным, так его "родственник" забрал уже из почвы все питательные вещества.

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После корнеплодов

Почему нельзя сажать чеснок после моркови? Или после свеклы? Существует правило севооборота: после корнеплодов высаживают только те культуры, которые дают урожай над землей, и - наоборот.

Дело в том, что корнеплоды из-за их особенностей добывания питательных веществ выносят из почвы много питательных элементов, которые будут нужны чесноку. Поэтому избегайте посадки чеснока на участках, где ранее рос картофель, морковь, лук, свекла, редис.

Также не советуют сажать чеснок на месте лука и картофеля, так как между этими культурами существует риск "обмена" болезнями (например, нематода, фузариоз и т.д.).

После пряностей и зелени

Чеснок не советуют сажать на грядках, где росли петрушка и укроп, а также после пряных трав (например, базилика, розмарина, тимьяна) - они оставляют в почве следы масел и химических элементов, которые могут оказать отрицательное влияние на агротехнику чеснока.

После томатов, перца и баклажанов

Под чеснок не советуют использовать грядки, где были томаты, перец, баклажаны - в почве могут накапливаться различные заболевания, а овощи вытягивают из нее необходимые для роста чеснока вещества.

Не следует также сажать озимый чеснок на участки, куда в этом году вы вносили навоз: у овоща будет обильная ботва и рыхлые головки, и он будет менее устойчивым к грибковым заболеваниям.

После чего сажать чеснок под зиму

Чеснок прекрасно растет после патиссонов, кабачков, тыквы, капусты, огурцов и бобовых - овощ дает хороший урожай и устойчив к болезням.

Если говорить о том, какую почву любит озимый чеснок – то она должна быть нейтральной или с пониженной кислотностью и умеренным уровнем влажности. Выбирайте для посадки хорошо освещенные места и избегайте низин и мест, где скапливается влага.

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