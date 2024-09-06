Наступила осень, а значит - пора высаживать озимые культуры. Такие овощи зимуют в грунте и показываются из-под земли ранней весной. А собрать урожай можно будет уже к началу лета, освободив место на грядке под другие культуры. Мы разобрались, когда сеять морковь под зиму и какие сорта для этого подходят.
Когда сажать озимую морковь
Осенний посев важно проводить не слишком рано, иначе всходы прорастут до зимы и замерзнут. Но и не слишком поздно, иначе семена не успеют закалиться.
Аграрии советуют сеять зимнюю морковь, когда температура воздуха большую часть дня держится на уровне примерно +5°, а по ночам бывают заморозки. Судя по прогнозам синоптиков, сентябрь 2024 будет теплым. Поэтому для посадки моркови подходят конец октября или начало ноября. Ориентируйтесь на прогноз погоды и отложите посев, пока не наступят морозы.
Как правильно посадить морковь на зиму
Сначала выберите безветренное и хорошо освещенное место. За месяц до посева перекопайте почву от сорняков и внесите перегной. Сделайте борозды глубиной 3 см на расстоянии 30 см друг от друга. Затем дождитесь первых заморозков и промерзания грунта.
Посев проводится в сухую погоду. Посейте семена в заранее подготовленные борозды. Засыпьте землей и замульчируйте грядки опилками, хвоей или торфом. Замачивать семена и поливать участок не нужно.
Какие сорта моркови можно сеять под зиму
Не всякий сорт подойдет для подзимней посадки. Если выбрать неправильную морковь, то посадочный материал не переживет зиму, и усилия окажутся напрасными.
Хорошими сортами для осенней посадки считаются:
- Абако;
- Нантская;
- Монтана;
- Курода;
- Абразо;
- Витаминная.
Важно знать, что при посеве под зиму всходит меньше семян. Поэтому рекомендуется покупать их на 25% больше, чем нужно.