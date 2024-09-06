В Украине приближается период, когда нужно успеть посеять озимую морковь.

Наступила осень, а значит - пора высаживать озимые культуры. Такие овощи зимуют в грунте и показываются из-под земли ранней весной. А собрать урожай можно будет уже к началу лета, освободив место на грядке под другие культуры. Мы разобрались, когда сеять морковь под зиму и какие сорта для этого подходят.

Когда сажать озимую морковь

Осенний посев важно проводить не слишком рано, иначе всходы прорастут до зимы и замерзнут. Но и не слишком поздно, иначе семена не успеют закалиться.

Аграрии советуют сеять зимнюю морковь, когда температура воздуха большую часть дня держится на уровне примерно +5°, а по ночам бывают заморозки. Судя по прогнозам синоптиков, сентябрь 2024 будет теплым. Поэтому для посадки моркови подходят конец октября или начало ноября. Ориентируйтесь на прогноз погоды и отложите посев, пока не наступят морозы.

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Как правильно посадить морковь на зиму

Сначала выберите безветренное и хорошо освещенное место. За месяц до посева перекопайте почву от сорняков и внесите перегной. Сделайте борозды глубиной 3 см на расстоянии 30 см друг от друга. Затем дождитесь первых заморозков и промерзания грунта.

Посев проводится в сухую погоду. Посейте семена в заранее подготовленные борозды. Засыпьте землей и замульчируйте грядки опилками, хвоей или торфом. Замачивать семена и поливать участок не нужно.

Какие сорта моркови можно сеять под зиму

Не всякий сорт подойдет для подзимней посадки. Если выбрать неправильную морковь, то посадочный материал не переживет зиму, и усилия окажутся напрасными.

Хорошими сортами для осенней посадки считаются:

Абако;

Нантская;

Монтана;

Курода;

Абразо;

Витаминная.

Важно знать, что при посеве под зиму всходит меньше семян. Поэтому рекомендуется покупать их на 25% больше, чем нужно.

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