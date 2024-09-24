Рассказываем, в какое время, где и как сажать лук на зиму.

Посадка лука на зиму - с виду простое дело, но в нем есть несколько тонкостей. Давайте разберемся, на месте чего лучше сажать лук, как это делать, а также когда, чтобы получить ранний и богатый урожай, - что говорят огородные приметы и лунный календарь.

Когда сажать лук и чеснок на зиму в 2024 году

При посадке лука, как и других огородных культур, не следует привязываться к календарю - нужно смотреть на погоду и ориентироваться на климат. Но в этом есть оно важное правило: посадить лук нужно так, чтобы до промерзания почвы он успел укорениться, но не начал расти - иначе погибнет. Это же правило касается и озимого чеснока.

Луку и чесноку, чтобы укорениться нужно примерно 2-3 недели.

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Как понять, когда сажать лук? Следите за температурой: если несколько дней держится в районе 5-7°C - можно сажать.

Многие огородники также в этом деле ориентируются на лунный календарь.

Когда сажать лук на зиму в Украине по лунному календарю в 2024 году

Согласно лунному календарю 2024 посадка лука в октябре и ноябре наиболее благоприятна в такие дни:

октябрь - 5, 6, 7, 10, 11, а также 27, 28, 29 число;

ноябрь - 2, 3, 6, 7, 8, 15, 24, 25, 29, 30, 31.

По лунному календарю лук и чеснок советуют сажать в дни, когда Луна находится в определенных знаках Земли и Воды - Тельце, Деве и Скорпионе.

Как посадить лук на зиму

Выбор места для посадки зимнего лука непринципиален, если посадить в теплице - вырастет раньше. На огороде, чтобы получить более ранний урожай, можно укрыть грядку спандбондом после того, как сойдет снег.

Сажают лук на грядках после помидоров, огурцов, гороха, фасоли, свеклы, салатов и любых зерновых. После картофеля, люцерны и красного клевера - не советуют, луковицы могут поразить вредители нематоды.

Лук после лука тоже можно посадить, но только один раз - на третий год он не уродит.

Лук-севок перед посадкой отсортируйте - больные, гнилые, сухие и поврежденные луковицы сажать не нужно. Для посадки лучше всего подходят луковички диаметром 1-3 см, больше 3 также лучше не сажать - он даст раннюю и пышную зелень вместо большой луковицы.

Можно также обеззаразить посевной материал: погрузите луковички на полчаса в раствор медного купороса (30 г купороса на 10 л воды), а затем просушите в течение 24 часов.

На какую глубину сажать лук-севок под зиму

Лук сажают так:

выбирают грядку, если нужно вносят в нее удобрения - чем более рыхлая и плодородная почва, тем лучше будет урожай;

можно также перед посадкой посыпать почву небольшим количеством древесной золой - по 10 г на 1 кв.м.;

делают грядки на расстоянии друг от друга 20 см, а между самими луковичками отступать на 5-7 см:

севок сажают на глубину 5 см - глубже не стоит, так как луковицы будут долго прорастать, но и у самой поверхности сажать тоже не нужно, так как лук может вымыть из почвы или же он вымерзнет.

После посадки лук нужно аккуратно засыпать грунтом, но не поливать. Когда ударят заморозки грядку можно замульчировать сухими листьями (только здоровыми), лапником, если зима снежная - можно не укрывать.

Не все сорта лука подходят для посадки по зиму - ранее мы рассказывали, какие лучшие сорта озимого лука для Украины по отзывам дачников.

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