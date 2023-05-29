Пробудить деревья после зимы можно лайтовым и хардовым способами.

Если вы заметили, что ваш персик не проснулся после зимы (или абрикос), - не спешите ставить на нем крест. Возможно, растению просто не хватает сил для того, чтобы распустить листья, расцвести, а потом и радовать вас плодами.

Самое первое, что нужно сделать в случае такой проблемы, - определить, жив ли ваше саженец или нет. Сделать это предельно просто.

Как определить - погиб саженец или нет

Все, что вам понадобится, - это острый предмет и внимательность. Необходимо снять небольшую часть коры с молодой ветки. Когда вы это сделаете, то все станет на свои места - если вы не увидите под корой "мертвую" древесину, то ваш саженец живой.

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Если абрикос не проснулся после зимы - есть два способа, как ему помочь. Один из них очень радикальный, и прибегать к нему стоит уже в самом крайнем случае. В общем, чтобы помочь дереву, вам точно понадобятся:

секатор;

аммиачная селитра;

вода.

Будьте готовы к тому, что результат своей работы вы не сможете увидеть моментально.

Как оживить деревья после зимы

Сначала коротко обрежьте саженцы, а потом хорошенько пролейте удобрением. Чтобы сделать удобрение, вам понадобится 25 граммов аммиачной селитры и 10 литров воды. Все это необходимо перемешать, а потом раствором полить деревья. Через 2 недели снова полейте дерево.

Если молодое дерево после таких процедур не оживает, можно использовать радикальный способ - обрезку на обратный рост. При такой обрезке срезается вся крона растения - остается только пенек (выше прививки). После такой обрезки дерево тоже необходимо полить удобрением.

Ранее УНИАН объяснял, какая обрезка деревьев весной может навредить вашим растениям.

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