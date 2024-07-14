Рассказываем, чем в июле удобрить чеснок и когда его уже не нужно поливать.

В середине лета самое время подкормить яровой чеснок. Этот овощ неприхотлив сам по себе, но если ему уделить немного внимания, то головки вырастут более крупными. Вот что для этого делают огородники.

Чем сейчас можно подкормить чеснок

Чтобы чесночные зубчики выросли крупными, овощу нужен калий. Поэтому примерно за месяц до сбора урожая на грядку можно внести подкормку:

раствор сульфата калия - 15 г вещества разводят в 10 л воды и поливают;

настой золы - берут 1 стакан золы на 10 л воды и также поливают грядки.

Важно знать: настоем золы грядку подкармливают только в том случае, если почва слабокислая. Но если она щелочная, то делать этого не нужно, иначе эффект может быть обратный. Видео дня

Также для того, чтобы головки и зубки выросли более крупными, многие практикуют завязывание листьев в узел. Ранее мы рассказывали, зачем и когда нужно завязывать чеснок в узел.

Нехватка влаги приводит к пожелтению листьев чеснока, поэтому его важно регулярно поливать и рыхлить. Также, если перья начали желтеть, это может говорить о нехватке азота - в этом случае чесночную грядку можно посыпать мочевиной (25-30 г на 1 м кв).

Примерно дней за 20 до сбора урожая полив чеснока нужно прекратить - пусть головки хорошо подсохнут.

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