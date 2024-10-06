Эти подкормки для яблонь повысят урожайность деревьев и улучшат иммунитет.

Осеннние подкормки сада очень важны для успешной зимовки и хорошего урожая в следующем году. С октября деревья начинают запасаться питательными вещестами на зиму. Если в этот период внести правильные удобрения, то урожайность растений значительно повысится.

Мы рассказали, чем удобрить яблоню на зиму, чтобы деревья легко перенесли зиму и дали богатый урожай яблок в следующем году.

Чем удобрить яблоню перед зимой - минеральные подкормки

Осенью яблоням необходимы фосфор и калий для укрепления корневой системы. С этими подкормками деревья лучше перенесут холода. А вот применять азот в саду ни в коем случае не следует. Он приводит к наращиванию новой массы, которая замерзнет зимой.

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Из минеральных удобрений осенью можно применять суперфосфат. Растворите 150 г средства в 20 л воды и опрыскайте крону яблонь.

Ещё одно полезное для яблонь средство - сернокислый калий. 30 вещества растворите в 10 л воды и влейте в борозны вокруг деревьев.

В начале октября можно подкормить сад монофосфатом калия. Разведите 15 г удобрения в 10 л воды. Такой дозировки хватит на 1 квадратный метр участка.

Чем подкормить яблоню на зиму из органических средств

Органику под яблони вносят в неразбавленном виде. Для этого вокруг каждого дерева нужно выкопать круглую траншею глубиной примерно 50 см.

Затем в выкопанные ямы внесите одно из органических удобрений:

торф;

компост;

навоз;

300 г извести;

150 г доломитовой муки.

Чем больше возраст яблони, тем больше требуется вещества. После внесения удобрения закопайте траншеи, а само дерево обильно полейте. На зиму область вокруг яблонь рекомендуется замульчировать.

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