Осеннние подкормки сада очень важны для успешной зимовки и хорошего урожая в следующем году. С октября деревья начинают запасаться питательными вещестами на зиму. Если в этот период внести правильные удобрения, то урожайность растений значительно повысится.
Мы рассказали, чем удобрить яблоню на зиму, чтобы деревья легко перенесли зиму и дали богатый урожай яблок в следующем году.
Чем удобрить яблоню перед зимой - минеральные подкормки
Осенью яблоням необходимы фосфор и калий для укрепления корневой системы. С этими подкормками деревья лучше перенесут холода. А вот применять азот в саду ни в коем случае не следует. Он приводит к наращиванию новой массы, которая замерзнет зимой.
Из минеральных удобрений осенью можно применять суперфосфат. Растворите 150 г средства в 20 л воды и опрыскайте крону яблонь.
Ещё одно полезное для яблонь средство - сернокислый калий. 30 вещества растворите в 10 л воды и влейте в борозны вокруг деревьев.
В начале октября можно подкормить сад монофосфатом калия. Разведите 15 г удобрения в 10 л воды. Такой дозировки хватит на 1 квадратный метр участка.
Чем подкормить яблоню на зиму из органических средств
Органику под яблони вносят в неразбавленном виде. Для этого вокруг каждого дерева нужно выкопать круглую траншею глубиной примерно 50 см.
Затем в выкопанные ямы внесите одно из органических удобрений:
- торф;
- компост;
- навоз;
- 300 г извести;
- 150 г доломитовой муки.
Чем больше возраст яблони, тем больше требуется вещества. После внесения удобрения закопайте траншеи, а само дерево обильно полейте. На зиму область вокруг яблонь рекомендуется замульчировать.