Помидоры очень любят "покушать", поэтому их необходимо вовремя подкармливать. Для увеличения урожая огородники часто используют подручные средства.

Помидоры давно записались в любимчики украинских огородников. Благодаря многообразию сортов можно подобрать тот, который больше всего подходит вашей местности. Конечно же, всегда хочется получить богатый урожай, а не две ягоды с куста. Для этого нужно знать, чем лучше удобрять помидоры.

Когда и чем подкармливать томаты – важно это помнить

Помидоры не нуждаются в частой подкормке. Достаточно внести удобрение два-три раза, а именно:

Через 10-15 дней после того, как растения высадили в грунт. В период образования плодов. Во время цветения. Такая подкормка необязательна. Это некая "скорая помощь", чтобы спасти ситуацию, если первая подкормка не дала результата.

Если по каким-то причинам подкорневая подкормка не сработала, то можно опрыскать кусты по листу до появления завязи. Для этого подойдут комплексные подкормки.

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Зачастую, для первой подкормки томатов выбирают аммиачную селитру (5-10 грамм на 1 кв. м.) или суперфосфат (10-15 грамм на 1 кв. м.). Для второй подкормки можно также использовать аммиачную селитру или сульфат калия в тех же пропорциях.

Как использовать йод для томатов - советы

Многие огородники не любят промышленные удобрения, считая, что народные средства безопаснее и лучше влияют на растения. Часто используются сыворотка, йод, борная кислота для томатов, а также зола. Рассмотрим несколько вариантов подкормки:

1 вариант . Понадобится чайная ложка борной кислоты, 30 капель йода и два килограмма золы. Все составляющие необходимо максимально растворить в 10 литрах воды, нагретой до 60°C. Перед тем как поливать растения, необходимо дать раствору остыть до комнатной температуры.

. Понадобится чайная ложка борной кислоты, 30 капель йода и два килограмма золы. Все составляющие необходимо максимально растворить в 10 литрах воды, нагретой до 60°C. Перед тем как поливать растения, необходимо дать раствору остыть до комнатной температуры. 2 вариант . Борная кислота и йод для томатов, как эликсир жизни. Для "волшебного" раствора нужно взять половину чайной ложки борной кислоты. Ее растворяем в 100 граммах горячей воды, после чего добавляем литр сыворотки и 20 капель йода. Полученную смесь разводим четырьмя литрами отстоянной воды.

. Борная кислота и йод для томатов, как эликсир жизни. Для "волшебного" раствора нужно взять половину чайной ложки борной кислоты. Ее растворяем в 100 граммах горячей воды, после чего добавляем литр сыворотки и 20 капель йода. Полученную смесь разводим четырьмя литрами отстоянной воды. 3 вариант. Йод для подкормки томатов помогает только после высадки. Чтобы удобрить рассаду и получить фантастический урожай, необходимо развести препарат с водой в расчете три капли на девять литров воды.

Йод для томатов очень полезен, ведь он помогает от фитофторы, которая уничтожает растения. Для защиты кустов смешиваем 15 капель спиртового раствора с литром молока и 10 литрами воды. Полученной смесью опрыскиваем томаты каждые две недели так, чтобы с листьев текло.

Ранее УНИАН писал, как избавиться от такой заразы, как фитофтора на помидорах.

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