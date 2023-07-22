Рассказываем, как понять, что появилась фитофтора на помидорах - что делать с растением и чем его вылечить.

Фитофтора - это грибок, который становится причиной фитофтороза, поражающего, как правило, пасленовые культуры, в том числе, томаты. Опасность его в том, что такое заболевание уничтожает растение за несколько дней, поэтому каждому огороднику нужно точно знать, что делать, если на помидорах появилась фитофтора.

Как выглядит фитофтора на помидорах - явные признаки

Любимое место такого грибка - густые посадки, куда с трудом поступает воздух и солнечный свет, а также местность с регулярным перепадом температуры. Жертвой фитофтороза становятся, чаще всего, помидоры, за которыми плохо ухаживают - нарушают правила полива или график подкормок.

Для того чтобы понять, как победить фитофтору на помидорах, надо уметь ее распознать:

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пятна на нижней стороне листьев томатов;

усыхание и опадение листьев;

потемнение плодов;

черные точки на томатах.

Важно понимать, что фитофтора - живучий грибок, который обитает на всех участках растения - на семенах, побегах, плодах, даже в почве. Она может поражать и садовый инвентарь, и стенки теплицы, поэтому бороться с "гадостью" нужно быстро и комплексно.

Появилась фитофтора на помидорах - как бороться народными средствами

Если вы поняли, что заболевание на начальном этапе, есть шанс справиться с ним без использования химических средств. Можно попробовать обойтись "бабушкиными" методами:

35 гр сухих дрожжей развести в 1 л сыворотки, настоять 5 часов, опрыскивать растения каждые 10 дней;

3 ст.л соды развести в 10 л воды, добавить 20 гр жидкого мыла, обрабатывать томаты каждые 7-10 дней;

1 л кефира развести в 10 л воды, добавить 20 капель йода, 2 часа настаивать, потом сразу опрыскивать растения.

Если вы не знаете, какое самое эффективное средство от фитофторы на помидорах, кроме трех вышеперечисленных, то мы подскажем - медная проволока. Биологи утверждают, что гниль очень боится этого материала.

Вы можете аккуратно проткнуть ею стебель на высоте 10 см от почвы, тогда ионы меди быстрее проникнут в само растение и "прогонят" фитофтору. Будьте внимательны - этот метод можно использовать только на здоровых и крепких стеблях.

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