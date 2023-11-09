Подкормите сливы и вишни после сбора урожая, и они отблагодарят вас следующей весной.

В конце осени после сбора урожая владельцы сада готовятся к зиме. Деревья из активного периода переходят в "спящий" режим. Чтобы помочь растениям пережить заморозки и наслаждаться богатым урожаем в следующем году, удобрите деревья в ноябре.

В правильных подкормах особенно нуждаются косточковые плодовые деревья, такие как слива и вишня. Мы расскажем, чем подкормить сливы и вишни осенью для богатого урожая и крепкого здоровья.

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Зачем удобрять деревья осенью

С конца ноября до марта в дверях приостанавливаются активные процессы. Подкормка деревьев нужна для того, чтобы в течение зимы они получали питательные вещества из почвы. Также внесение удобрений осенью укрепит иммунитет и повысит урожайность слив.

Также у плодовых деревьев именно осенью формируются почки, из которых будущей весной вырастут плоды. Внесение удобрений является гарантией того, что почки успешно переживут зиму.

Когда и чем подкормить сливу

Удобрять сливы осенью начинают с момента плодоношения. Молодые саженцы, которые ещё не цветут, в подкормках не нуждаются. Удобрять сливы, вишни и другие деревья начинают после сбора урожая примерно за 1 месяц до начала зимних заморозков. Первая половина ноября - оптимальное время.

Прежде, чем подкормить молодую сливу осенью, перекопайте грунт по радиусу 1 метр вокруг столба. В такие лунки и будут вноситься удобрения.

Какие удобрения вносить осенью под сливу? Есть два варианта - органика и минеральные вещества. Органические подкормки дешёвые и универсальные для всего сада, а минеральные позволят точнее рассчитать дозу необходимых сливе питательных веществ.

Чем удобрить сливы после сбора урожая: органические удобрения

Такие подкормки можно использовать не только для слив, но и других косточковых деревьев.

Навоз . Хорошо питает корневую систему и повышает урожайность деревьев. Не стоит вносить под сливы и вишни осенью свежий и птичий навоз - в них слишком много азота. Лучше использовать перепревший компост. На 1 квадратный метр земли вносят 8 кг перегноя. Также можно приготовить питательную смесь: 1 кг компоста смешать со стаканом извести. Внесите смесь в перекопанную землю и полейте почву.

. Хорошо питает корневую систему и повышает урожайность деревьев. Не стоит вносить под сливы и вишни осенью свежий и птичий навоз - в них слишком много азота. Лучше использовать перепревший компост. На 1 квадратный метр земли вносят 8 кг перегноя. Также можно приготовить питательную смесь: 1 кг компоста смешать со стаканом извести. Внесите смесь в перекопанную землю и полейте почву. Древесная зола . Пепел из растительных остатков улучшает минеральный состав и кислотный баланс почвы. На 1 квадратный метр земли вносят 250 г золы.

. Пепел из растительных остатков улучшает минеральный состав и кислотный баланс почвы. На 1 квадратный метр земли вносят 250 г золы. Костная мука . Содержит много фосфора, который нужен для формирования плодов весной. На 1 квадратный метр вносят 50 г муки.

После внесения удобрений замульчируйте почву вокруг ствола сливы. Для этих целей подойдёт торф, опилки, опавшие листья, хвойные ветки.

Чем подкормить сливу, чтобы плодоносила - минеральные удобрения

Для полноценного питания сливе нужны калий, фосфор, магний и кальций. Эти элементы улучшают морозостойкость растения.

Суперфосфаты . Удобное удобрение, которое содержит все необходимые сливе микроэлементы. 300 г сухого вещества разведите в 10 л воды. На 1 квадратный метр земли вносят 60 г жидкости.

. Удобное удобрение, которое содержит все необходимые сливе микроэлементы. 300 г сухого вещества разведите в 10 л воды. На 1 квадратный метр земли вносят 60 г жидкости. Калимагнезия . Отличный вариант, чем подкормить вишню осенью, а также сливу и абрикосы. Это удобрение увеличит урожайность. Под каждое дерево вносят 100 г калимагнезии.

. Отличный вариант, чем подкормить вишню осенью, а также сливу и абрикосы. Это удобрение увеличит урожайность. Под каждое дерево вносят 100 г калимагнезии. Сульфат, нитрат или хлорид кальция. Содержат большое количество кальция, в котором нуждается слива. На недостаток этого микроэлемента указывает бурый цвет листьев. 25 г сухого удобрения разведите в 10 л воды. Под каждое дерево влейте 200 мл жидкости.

Содержат большое количество кальция, в котором нуждается слива. На недостаток этого микроэлемента указывает бурый цвет листьев. 25 г сухого удобрения разведите в 10 л воды. Под каждое дерево влейте 200 мл жидкости. Железо . Защитит сливу и вишню от вредителей. Просто опрыскайте каждое дерево раствором железного купороса.

Минеральные удобрения нужно вносить на протяжении пяти дней (один раз в день утром). Молодые (до 5 лет) деревья удобряют только минеральными веществами, а более старшие можно подкормить органикой.

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