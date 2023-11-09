В конце осени после сбора урожая владельцы сада готовятся к зиме. Деревья из активного периода переходят в "спящий" режим. Чтобы помочь растениям пережить заморозки и наслаждаться богатым урожаем в следующем году, удобрите деревья в ноябре.
В правильных подкормах особенно нуждаются косточковые плодовые деревья, такие как слива и вишня. Мы расскажем, чем подкормить сливы и вишни осенью для богатого урожая и крепкого здоровья.
- Зачем удобрять деревья осенью
- Когда и чем подкормить сливу
- Чем удобрить сливы после сбора урожая: органические удобрения
- Чем подкормить сливу, чтобы плодоносила - минеральные удобрения
Зачем удобрять деревья осенью
С конца ноября до марта в дверях приостанавливаются активные процессы. Подкормка деревьев нужна для того, чтобы в течение зимы они получали питательные вещества из почвы. Также внесение удобрений осенью укрепит иммунитет и повысит урожайность слив.
Также у плодовых деревьев именно осенью формируются почки, из которых будущей весной вырастут плоды. Внесение удобрений является гарантией того, что почки успешно переживут зиму.
Когда и чем подкормить сливу
Удобрять сливы осенью начинают с момента плодоношения. Молодые саженцы, которые ещё не цветут, в подкормках не нуждаются. Удобрять сливы, вишни и другие деревья начинают после сбора урожая примерно за 1 месяц до начала зимних заморозков. Первая половина ноября - оптимальное время.
Прежде, чем подкормить молодую сливу осенью, перекопайте грунт по радиусу 1 метр вокруг столба. В такие лунки и будут вноситься удобрения.
Какие удобрения вносить осенью под сливу? Есть два варианта - органика и минеральные вещества. Органические подкормки дешёвые и универсальные для всего сада, а минеральные позволят точнее рассчитать дозу необходимых сливе питательных веществ.
Чем удобрить сливы после сбора урожая: органические удобрения
Такие подкормки можно использовать не только для слив, но и других косточковых деревьев.
- Навоз. Хорошо питает корневую систему и повышает урожайность деревьев. Не стоит вносить под сливы и вишни осенью свежий и птичий навоз - в них слишком много азота. Лучше использовать перепревший компост. На 1 квадратный метр земли вносят 8 кг перегноя. Также можно приготовить питательную смесь: 1 кг компоста смешать со стаканом извести. Внесите смесь в перекопанную землю и полейте почву.
- Древесная зола. Пепел из растительных остатков улучшает минеральный состав и кислотный баланс почвы. На 1 квадратный метр земли вносят 250 г золы.
- Костная мука. Содержит много фосфора, который нужен для формирования плодов весной. На 1 квадратный метр вносят 50 г муки.
После внесения удобрений замульчируйте почву вокруг ствола сливы. Для этих целей подойдёт торф, опилки, опавшие листья, хвойные ветки.
Чем подкормить сливу, чтобы плодоносила - минеральные удобрения
Для полноценного питания сливе нужны калий, фосфор, магний и кальций. Эти элементы улучшают морозостойкость растения.
- Суперфосфаты. Удобное удобрение, которое содержит все необходимые сливе микроэлементы. 300 г сухого вещества разведите в 10 л воды. На 1 квадратный метр земли вносят 60 г жидкости.
- Калимагнезия. Отличный вариант, чем подкормить вишню осенью, а также сливу и абрикосы. Это удобрение увеличит урожайность. Под каждое дерево вносят 100 г калимагнезии.
- Сульфат, нитрат или хлорид кальция. Содержат большое количество кальция, в котором нуждается слива. На недостаток этого микроэлемента указывает бурый цвет листьев. 25 г сухого удобрения разведите в 10 л воды. Под каждое дерево влейте 200 мл жидкости.
- Железо. Защитит сливу и вишню от вредителей. Просто опрыскайте каждое дерево раствором железного купороса.
Минеральные удобрения нужно вносить на протяжении пяти дней (один раз в день утром). Молодые (до 5 лет) деревья удобряют только минеральными веществами, а более старшие можно подкормить органикой.