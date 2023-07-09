Для получения хорошего урожая подкормка малины проводится с весны до осени.

Не секрет, что главной целью всех садоводов является получение хорошего урожая. Это касается и очень вкусной и любимой всеми ягоды - малины. Чем подкормить малину во время цветения и плодоношения - расскажем в материале.

Чем подкормить малину летом для хорошего урожая - обратите внимание

Чтобы получить большое количество крупных ягод, крайне важно знать, чем подкормить летнюю малину. В этот период на растении начинают активно завязываться плоды, и им необходимы силы. Поэтому летом малину надо удобрять калие- и азотосодержащими веществами, то есть теми, которые использовались в период цветения.

Азотные удобрения надо вносить до формирования самих ягод: мочевину или аммиачную селитру высыпать между малиновыми кустами, заглубляя их немного в землю.

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С наступлением периода плодоношения нужно забыть об азоте (коровяк или птичий помет) для удобрения растений. Лучшая подкормка для малины на данный период времени - компост, используемый как слой мульчи в несколько сантиметров. Также эффективным будет калийный сульфат: берем 40 грамм в 10 литров воды для полива одного квадратного метра.

Применение удобрения для малины ремонтантной летом принципиально не отличаются, разве что можно взять для подкормки нитрофоску: около 40 грамм на 10 литров воды для квадратного метра.

Подкормка малины с весны до осени - важный момент

Обязательно нужно помнить, что подкормка малины по месяцам основывается на циклах ее дозревания. Опишем основные:

Впервые она производится весной - идеально подойдет суперфосфат, селитра или пепел.

Помочь растением надо летом перед формированием цветков и плодов, тем более в том случае, если подкормка весной была неэффективной или несвоевременной.

Подкармливать малину в обязательном порядке и крайне важно нужно и осенью. Из-за плодоношения кустарники тратят необходимые живительные вещества. Если запас ресурсов малины не пополнить, то на следующий год про обильный урожай ягод можно забыть или же растения вообще не переживут зиму.

Теперь, когда вы знаете, чем подкормить малину, чтобы было много ягод, а урожай порадовал, используйте эти советы и не забывайте ключевые рекомендации.

Ранее мы писали, чем подкормить малину, чтобы было много ягод, рассказав об уникальном средстве.

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