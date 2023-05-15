Чтобы получить обильный урожай, важно знать, чем подкормить малину весной.

Все любят летом полакомиться вкусной и ароматной малиной. Для того чтобы получить хороший урожай, обязательно нужно знать, чем подкормить малину весной.

Ранее мы писали, как сделать, чтобы черная смородина дала максимальный урожай на зависть соседям, а сегодня расскажем, чем подкормить малину в мае.

Какие удобрения любит малина – секретный метод

Каждый хозяин должен быть в курсе, чем подкормить малину, чтобы она была крупной, а урожай получился обильным. Согласно мнению опытных дачников, помимо общеизвестных удобрений (мочевины, торфа, перегноя, золы или птичьего помета) есть не такие распространенные, практически секретные добавки. От них часто и зависят качественные показатели урожая.

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Для того чтобы в самом начале лета у вас было много крупной и вкусной малины, ее надо подкармливать горохом. Если вас интересует подкормка малины весной народными средствами, то это удобрение вас не разочарует, а наоборот сильно удивит. Описываем отличный метод:

С целью приготовления подходящего раствора необходимо выбрать следующие пропорции: на литровый объём воды берем стакан обычного гороха. Потом полученную массу надо тщательно смешать и перебить с помощью блендера. В результате мы получаем отличное удобрение для подкормки малины, имеющее исключительно природное происхождение. Его необходимо разбавлять с помощью воды: для стакана полученного средства хватит 3 литра жидкости.

Есть немного иной вариант использования такого удобрения: в 2 л воды высыпаем полный стакан с горохом, а потом на 24 часа ставим в теплое помещение настояться.

Приготовленную смесь для подкормки нужно вносить непосредственно под корни малины.

Когда нужно подкармливать малину – важный нюанс

Если подкормить малину в мае (желательно в первую неделю или даже дни), то практически наверняка вы получите максимальный эффект и пользу от этой гороховой смеси.

Если вы сделаете все правильно и своевременно, то летом кусты малины будут просто облеплены большими и вкусными ягодами. Теперь вы знаете, чем, как и когда подкормить малину весной для хорошего урожая – пользуйтесь и советуйте другим.

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