Красная смородина, как и любая другая ягода, может качественно плодоносить только при соблюдении условий выращивания. Одним из самых важных этапов является подкормка, поэтому мы собрали наиболее эффективные советы о том, чем подкормить смородину для хорошего урожая.
Как производится подкормка смородины народными средствами - график
Опытные садоводы говорят, что за один сезон подкармливать эту ягоду нужно пять раз:
- весной, когда кустарник развивается;
- в период цветения;
- когда формируются завязи;
- сразу после сбора урожая;
- в августе-сентябре в качестве подготовки к холодам.
В тот период, когда ягода активно растет и дает плоды, важно правильно выбрать, чем подкормить красную смородину летом. Ей особенно необходимы калий и фосфор - они повлияют на вкус и размер ягод.
Какие удобрения любит красная смородина - два самых лучших
Подкормки, которые мы предложим, используют бабушки и дедушки много лет - именно они позволяют вырастить крупную и сладкую красную смородину.
Для первого варианта вам нужно смешать:
- 30 грамм мочевины;
- 2 грамма марганцовки;
- 1 чайную ложку борной кислоты;
- 20 грамм медного купороса.
Размешать в 10 литрах воды и опрыскивать кусты в солнечную погоду при отсутствии ветра.
Второй вариант - это брага из трав и хлебной закваски. Готовится она просто:
- бочку наполнить теплой водой на 2\3;
- добавить закваску из хлеба или 50 грамм дрожжей;
- выложить пучки полыни, крапивы, одуванчиков;
- накрыть клеенкой и оставить на 2-3 недели.
Периодически брагу нужно помешивать, потом развести в соотношении 1:3 с водой и поливать кусты смородины под корень.