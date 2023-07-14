Рассказываем, чем лучше всего подкормить смородину, чтобы были крупными ягоды.

Красная смородина, как и любая другая ягода, может качественно плодоносить только при соблюдении условий выращивания. Одним из самых важных этапов является подкормка, поэтому мы собрали наиболее эффективные советы о том, чем подкормить смородину для хорошего урожая.

Как производится подкормка смородины народными средствами - график

Опытные садоводы говорят, что за один сезон подкармливать эту ягоду нужно пять раз:

весной, когда кустарник развивается;

в период цветения;

когда формируются завязи;

сразу после сбора урожая;

в августе-сентябре в качестве подготовки к холодам.

В тот период, когда ягода активно растет и дает плоды, важно правильно выбрать, чем подкормить красную смородину летом. Ей особенно необходимы калий и фосфор - они повлияют на вкус и размер ягод.

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Подкормки, которые мы предложим, используют бабушки и дедушки много лет - именно они позволяют вырастить крупную и сладкую красную смородину.

Для первого варианта вам нужно смешать:

30 грамм мочевины;

2 грамма марганцовки;

1 чайную ложку борной кислоты;

20 грамм медного купороса.

Размешать в 10 литрах воды и опрыскивать кусты в солнечную погоду при отсутствии ветра.

Второй вариант - это брага из трав и хлебной закваски. Готовится она просто:

бочку наполнить теплой водой на 2\3;

добавить закваску из хлеба или 50 грамм дрожжей;

выложить пучки полыни, крапивы, одуванчиков;

накрыть клеенкой и оставить на 2-3 недели.

Периодически брагу нужно помешивать, потом развести в соотношении 1:3 с водой и поливать кусты смородины под корень.

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