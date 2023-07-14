Чем подкормить красную смородину летом - советы / depositphotos.com

Красная смородина, как и любая другая ягода, может качественно плодоносить только при соблюдении условий выращивания. Одним из самых важных этапов является подкормка, поэтому мы собрали наиболее эффективные советы о том, чем подкормить смородину для хорошего урожая.

Как производится подкормка смородины народными средствами - график

Опытные садоводы говорят, что за один сезон подкармливать эту ягоду нужно пять раз:

  • весной, когда кустарник развивается;
  • в период цветения;
  • когда формируются завязи;
  • сразу после сбора урожая;
  • в августе-сентябре в качестве подготовки к холодам.

В тот период, когда ягода активно растет и дает плоды, важно правильно выбрать, чем подкормить красную смородину летом. Ей особенно необходимы калий и фосфор - они повлияют на вкус и размер ягод.

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Подкормки, которые мы предложим, используют бабушки и дедушки много лет - именно они позволяют вырастить крупную и сладкую красную смородину.

Для первого варианта вам нужно смешать:

  • 30 грамм мочевины;
  • 2 грамма марганцовки;
  • 1 чайную ложку борной кислоты;
  • 20 грамм медного купороса.

Размешать в 10 литрах воды и опрыскивать кусты в солнечную погоду при отсутствии ветра.

Второй вариант - это брага из трав и хлебной закваски. Готовится она просто:

  • бочку наполнить теплой водой на 2\3;
  • добавить закваску из хлеба или 50 грамм дрожжей;
  • выложить пучки полыни, крапивы, одуванчиков;
  • накрыть клеенкой и оставить на 2-3 недели.

Периодически брагу нужно помешивать, потом развести в соотношении 1:3 с водой и поливать кусты смородины под корень.

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